Βιβλιοκριτική: «Τα νοσταλγικά»

Αρετή Καμπίτση
» Της Αθηνάς Κανιτσάκη

Η Αθηνά Κανιτσάκη Κατσαρού είναι µια γυναίκα που ζει για να δίνει. Η προσφορά της δεν είναι τυπική ή επιφανειακή. Ξεχειλίζει από την καρδιά της και αγκαλιάζει τους νεότερους δηµιουργούς χωρίς αναµονή ανταπόδοσης. Είναι δοτική, φωτεινή, µε βλέµµα καθαρό που κοιτάει το καινούργιο µε άδολο ενδιαφέρον. Στη συγγραφική µου διαδροµή στάθηκε πάντα δίπλα µου κι αυτό δεν είναι ποτέ αυτονόητο.

Το νέο της βιβλίο, «Τα νοσταλγικά», είναι µια µαρτυρία ζωής, γραµµένη µε τη γλύκα και τη συγκίνηση της µνήµης. Μέσα από τις σελίδες του, η Αθηνά ανασύρει τις πρώιµες εµπειρίες που διαµόρφωσαν τον χαρακτήρα της. Μνήµες που έκαναν το παιδί του χθες να γίνει η γενναιόδωρη ενήλικη του σήµερα.

Ξαναζωντανεύουν µπροστά µας οι γειτονιές των Χανίων µιας άλλης εποχής, τα παιχνίδια, οι παρέες, το γέλιο και η ξεγνοιασιά, αλλά και τα πρώτα δειλά σηµάδια του πόνου. Οι µνήµες δεν είναι µόνο γλυκές. Η απώλεια του αγαπηµένου της αδελφού και του συζύγου της αφήνει βαριά ίχνη, που όµως η συγγραφέας καταθέτει µε θάρρος και τρυφερότητα.

Η ίδια ξεκαθαρίζει πως το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφία, δεν ήταν αυτή η πρόθεση. Όπως γράφει χαρακτηριστικά:

«Ένας κοινός, περαστικός άνθρωπος απ’ ετούτο εδώ τον κόσµο είµαι κι εγώ, κι αυτό που πρωτίστως θα ήθελα είναι να δώσω στον αναγνώστη του τώρα -ή και του µέλλοντος- µια ακόµη µαρτυρία ζωής…»

Και πράγµατι, «Τα νοσταλγικά» δεν είναι µόνο µνήµες. Είναι µια γέφυρα ανάµεσα στο χθες και το σήµερα, ανάµεσα στη µοναδικότητα της προσωπικής ιστορίας και στην κοινή ανθρώπινη εµπειρία. Ένα βιβλίο γραµµένο µε καρδιά, θάρρος και την απλότητα που µόνο η αληθινή γενναιοδωρία µπορεί να χαρίσει.

*Η Αρετή Καµπίτση είναι συγγραφέας

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

