Βιβλιοκριτική: «Εγώ δέ ειµι σκώληξ… όνειδος ανθρώπων…»

» Του ∆ρ. Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διάβασα το νέο βιβλίο του ∆ρ Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη µε τίτλο «εγώ δε ειµι σκώληξ… όνειδος ανθρώπων…». Πρόκειται για ένα έργο που δεν αποσκοπεί στον εντυπωσιασµό, αλλά στην ουσιαστική µετάδοση των ζωηρών µηνυµάτων της Αγίας Γραφής και της εκκλησιαστικής µας παράδοσης στον σύγχρονο αναγνώστη.

Μέσα από τη µελέτη του αναδεικνύεται ότι η ταπείνωση και η ταπεινοφροσύνη αποτελούν όχι µόνο θεµέλια της πνευµατικής ζωής, αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ανάλυση των τριών βαθµών ταπείνωσης, η ανάδειξη της αυτογνωσίας και της µετάνοιας ως προϋποθέσεων για την αληθινή αγάπη, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο ο συγγραφέας συνδέει τις αρετές αυτές µε την ψυχική υγεία και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη. Η παρουσίαση της αλληλοσυµπλήρωσης ταπεινότητας και αγάπης, όπου η µία στηρίζει την άλλη, δίνει ιδιαίτερο πλούτο στην προσέγγισή του.

Ως κληρικός µε σπουδές στην εκκλησιαστική ιστορία, την ψυχολογία και τη θεολογία, βρήκα εξαιρετικά γόνιµο τον τρόπο µε τον οποίο ο συγγραφέας συνδυάζει την ιατρική γνώση µε την πατερική σοφία. Ο προβληµατισµός για τα πάθη και την αµαρτωλότητα, η προτροπή για αυτογνωσία, η χρήση παραδειγµάτων από την καθηµερινή ζωή και η διάκριση µεταξύ ταπεινότητας και κοινωνικής ηττοπάθειας βοηθούν τον αναγνώστη να υπερβεί τα στερεότυπα και να στραφεί στην ουσία της χριστιανικής ζωής.

Το βιβλίο αναδεικνύει ότι η ταπείνωση δεν αποτελεί µόνο πνευµατική ιδέα αλλά και πρακτικό εργαλείο εσωτερικής ανάπτυξης. Ενισχύει την ικανότητά µας για ενσυναίσθηση και µας καθοδηγεί να ζούµε αρµονικά και δηµιουργικά µέσα στην κοινωνία. Η ευχή µου είναι όσοι το διαβάσουν να δεχτούν το µήνυµα της αληθινής ταπεινοσύνης και να γευτούν καρπούς πνευµατικούς και ψυχικούς.

Συγχαίρω θερµά τον ∆ρ Ηλία Ευαγ. Μαζοκοπάκη για το εξαιρετικό του έργο και εύχοµαι ο Θεός να ευλογεί την πορεία του, χαρίζοντάς του δύναµη ώστε να συνεχίζει την πολυεπίπεδη προσφορά του.

Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Θρόνου

π. ΜΕΛΧΙΣΕ∆ΕΚ ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗΣ εφηµέριος Στερνών