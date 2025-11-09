Βιβλίο από τον Γ. Παπακωνσταντή: «Από την Παράδοση στην Παράβαση»

Η παρουσίαση του νέου, επίκαιρου βιβλίου του Γιώργου Παπακωνσταντή, µε τίτλο «Από την Παράδοση στην Παράβαση – Προσεγγίσεις της παραβατικότητας και της αντιµετώπισής της στην Κρήτη», θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 10 Νοεµβρίου στις 20:00 µ.µ., στο ιστορικό καφέ «Κήπος», στα Χανιά. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Χαρίκλεια Ντερµανάκη (εκπαιδευτικός, αντιπρόεδρος Κ.Κ.Π.Π.Κ., συγγραφέας), Μιχάλης Νικολαράκης (διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.), Σοφία Λογαρίδου (αξιωµατικός ΕΛ.ΑΣ., πρόεδρος ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Χανίων). Θα ακολουθήσει συζήτηση µε τον συγγραφέα και το κοινό.