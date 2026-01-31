Βιβλίο: Ανοίξτε, ουρανοί – Seán Hewitt

Ανοίξτε, ουρανοί – Seán Hewitt (µτφρ. Κατερίνα Σχινά, εκδόσεις Στερέωµα)

Απόφαση µε την πρώτη µατιά, να διαβάσω τώρα το βιβλίο αυτό, χωρίς να ξέρω πολλά, κάπου είχε πάρει το µάτι µου κάτι για µια ερωτική ιστορία που συνέβη χρόνια πριν, κάπως στο µυαλό µου έγινε η σύνδεση, παντελώς αυθαίρετη αρχικά, αν και στη συνέχεια ως δια µαγείας επιβεβαιώθηκε, µε τα Τέσσερα ερωτικά γράµµατα, αλλά και Το αγόρι από τη θάλασσα, το Ανοίξτε, ουρανοί είναι το πρώτο µυθιστόρηµα του Αγγλοϊρλανδού Σον Χιούιτ, που είχε στις αποσκευές του δύο ποιητικές συλλογές, ένα πρωτόλειο, λοιπόν, από µια επικράτεια που παραδοσιακά δίνει καλές ιστορίες αγάπης, από αυτές που όσες και να ειπωθούν, πάντα θα υπάρχει επιπλέον χώρος για µερικές ακόµα.

Ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής, είκοσι χρόνια µετά, θα βρει µια αγγελία για ένα σπίτι προς πώληση στο χωριό που µεγάλωσε, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να δώσει χώρο στη λογική να αναπτύξει τα όποια επιχειρήµατά της, θα κλείσει ραντεβού µε τη µεσίτρια, θα οδηγήσει ως εκεί, θα τη συναντήσει, θα περιπλανηθεί µαζί της στους χώρους, δεν θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα όσα εκείνη λέει για να τον πείσει. Το αφηγηµατικό παρόν, οι σκόρπιες σκέψεις του αφηγητή, πράγµατα για εκείνον γνωστά, βιωµένα, για τον αναγνώστη ακόµα άγνωστη γη, παρότι µπορεί να υποψιαστεί µε ευκολία πως κάτι υπήρξε εκεί, κάτι συνέβη σε εκείνο το σπίτι, τότε παλιά, το αφηγηµατικό παρόν, λοιπόν, θα το διαδεχθεί µια εκτενής ανάληψη από το παρελθόν, ο αφηγητής θα πιάσει το νήµα από την αρχή, θα συνοδεύσει τον αναγνώστη σε εκείνο το µονοπάτι.

∆εν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο ούτε ως προς το περιεχόµενο ούτε ως προς την κατασκευή, η ανάληψη µιας ερωτικής ιστορίας δύο εφήβων, του Τζέιµς, όπως ονοµάζεται ο αφηγητής, που κάποια στιγµή συνειδητοποίησε την έλξη του για το ίδιο φύλο, συνειδητοποίηση που καθόρισε εν πολλοίς τη ζωή του σε εκείνη τη µικρή επαρχία, µε τους δικούς της νόµους και κανόνες, εκεί που όλοι γνωρίζουν όλους, εκεί που το µυστικό είναι απλά κάτι που οι άλλοι δεν συζητάνε µπροστά σου, παρότι ξέρεις, το ξέρεις καλά, πως γνωρίζουν και κρίνουν και γελούν στα κρυφά, και του Λουκ, που ζει µε µια οικογένεια αναδοχής, µετά τον χωρισµό των γονιών του, µια συνθήκη προσωρινή, αφού πάντα υπάρχει το ενδεχόµενο ο πραγµατικός του πατέρας να εµφανισθεί και να τον πάρει µαζί του.

Μια ερωτική ιστορία που στιγµάτισε τον Τζέιµς, παρότι ένας εφηβικός έρωτας πάντοτε έχει κάτι το αφελές για τους ενήλικες, που υποτιµούν ως παιδιαρίσµατα και σαχλαµάρες όλα αυτά, το µυαλό και η καρδιά των εφήβων, λένε, έχει τροµακτική ροπή προς το µελόδραµα και την υπερβολή, σαν εκείνοι ποτέ να µην υπήρξαν έφηβοι, ποτέ ερωτευµένοι έφηβοι, σαν να µην ένιωσαν ποτέ πως βρίσκονται στο τέλος του κόσµου. Η ένταση του στίγµατος αυτού είναι διάχυτη στην αφήγηση, στην ανάληψη της παλιάς αυτής ιστορίας, και αυτή η διάχυτη ένταση είναι που βάζει πλάτες στο µάλλον χαζό αλλά συχνό ερώτηµα του γιατί κάποιος να διηγηθεί µια ιστορία γνώριµη µέσες άκρες, όσο και αν ο τόπος, ο χρόνος και τα πρόσωπα είναι διαφορετικά, στον πυρήνα της δεν παύει να είναι γνώριµη και οικεία. Ο Χιούιτ πετυχαίνει να παραµείνει σε υψηλές εντάσεις, να µη φοβηθεί ο αφηγητής το συναίσθηµά του, να µη φοβηθεί τα πλήγµατα της αναπόλησης, της αναβίωσης εκείνων των µηνών.

Οι κουήρ ιστορίες ενηλικίωσης, αρκετές τα τελευταία χρόνια, που συνήθως περιλαµβάνουν και ένα στοιχείο ερωτικής ιστορίας, έχουν την τάση να κινούνται στις επικράτειες του θυµού, ενός θυµού ολοκληρωτικού, ενάντια σε όσους και όσα τους συµπεριφέρθηκαν µε άσχηµο τρόπο εξαιτίας της σεξουαλικότητάς τους, θυµός απέναντι στην οικογένεια και τη µικρή επαρχία, στη στενοµυαλιά των συντοπιτών, την ανακούφιση που ακολουθεί τον θυµό, την ανακούφιση της φυγής, οριστικής συνήθως, για µια µεγαλύτερη πόλη εκεί όπου ένα νέο ξεκίνηµα µοιάζει να είναι εφικτό, παρότι το παρελθόν είναι µια αποσκευή που δεν µπορούµε απλώς να ξεχάσουµε στον χώρο υποδοχής ενός σταθµού. Εδώ, στο Ανοίξτε, ουρανοί αυτός ο θυµός υποβόσκει, σίγουρα υπάρχει αλλά δεν κυριαρχεί, αυτό είναι κάτι το οποίο µε απασχόλησε, αρχικά µου έκανε εντύπωση, σαν κάτι να έλειπε, προσπάθησα να το παρατηρήσω κατά την προώθηση της πλοκής, να το επιβεβαιώσω, έχει ενδιαφέρον πώς ο θυµός έχει ταυτιστεί µέσα µου µε την ειλικρίνεια και την αληθοφάνεια κάθε ιστορίας όπως αυτή, σε τέτοιο βαθµό που πια δεν τη θεωρώ κάποιου είδους συναισθηµατική καθοδήγηση, πόσο µάλλον εκβιασµό, αλλά αποτελεί ένα ζητούµενο, κάτι που έχει κυρίαρχη θέση στον εκάστοτε αυθαίρετα υψωµένο ορίζοντα προσδοκιών.

Σκέφτηκα πως ίσως αυτό έχει να κάνει µε το ποιητικό υπόβαθρο του Χιούιτ, µε τον τρόπο ενός ποιητή να αποτυπώνει το ρεαλιστικό στοιχείο, κάτι τέτοιο εκτίµησα πολύ στο δεύτερο µυθιστόρηµα του Όσεαν Βουονκ, τον τρόπο µε τον οποίο αποτύπωνε τον σκληρό ρεαλισµό εκείνης της αµερικανικής γωνιάς, χωρίς να απολύει την ποιητική του ταυτότητα, προσφέροντας έτσι µια διαφορετική µατιά σε κάτι που θεωρείται γνώριµο. Στην πορεία, σκέφτηκα επίσης πως αυτή η απόφαση εξυπηρετεί και την εξιστόρηση του εφηβικού εκείνου έρωτα, την ένταση και τον ολοκληρωτικό της χαρακτήρα για τον αφηγητή, εκείνο το κλισέ που λέει πως από όταν τον αντίκρισε τίποτα άλλο δεν είχε σηµασία παρά το να είναι µαζί του. Και ενώ η ποιητικότητα, τόσο άσχηµα χρησιµοποιηµένη κατά καιρούς και τόπους, που συχνά αφήνει ένα λίγωµα ως επίγευση, εδώ λειτούργησε περίφηµα, ακριβώς γιατί ήρθε και κούµπωσε αρµονικά µε την ένταση του συναισθήµατος και της αναπόλησής του, δηµιουργώντας ένα αντιστικτικό ώρες και στιγµές ζεύγος, που καθόρισε το σύνολο της κατασκευής, που την έκανε να ξεχωρίσει, να αναδυθεί µε το δικό της αποτύπωµα παρότι το χωράφι και ο σπόρος έµοιαζαν να είναι εκ των προτέρων γνωστοί.

Η αναλυτική ανάληψη του παρελθόντος που ακολουθεί την παρορµητική και έντονα συναισθηµατική απόφαση του αφηγητή να ταξιδέψει πίσω σε εκείνο το χωριά της Βόρειας Αγγλίας ώστε να δει το προς πώληση σπίτι, στο οποίο άλλοτε έµενε ο Λουκ, η άνιση έκταση της ανάληψης σε σχέση µε το παρόν της αφήγησης, για το οποίο µόλις στο τέλος µαθαίνουµε δύο πράγµατα, λειτουργεί επίσης σαν ένα ανάστροφο παγόβουνο. Ο Χιούιτ ποντάρει στην ένταση της τότε ιστορίας, καθόλου δεν τον ενδιαφέρει να πείσει, ωστόσο η αφήγηση χρειάζεται πειστικότητα, σε αυτό το µάλλον οξύµωρο σχήµα, δεν προβαίνει σε αναλογίες ένα προς ένα, δεν έρχεται να απλώσει το παρόν και το παρελθόν δίπλα δίπλα για να συγκρίνει, δεν λεπτολογεί στον τρόπο µε τον οποίο έκτοτε η ζωή του καθορίστηκε από εκείνη την ιστορία, απόφαση, κατά τη γνώµη µου, καθοριστική, ως προς τη συνολική λειτουργία της πλοκής, που κρατά το αναγνωστικό βλέµµα προσηλωµένο στην ερωτική ιστορία, επιλέγοντας να αφήσει να εννοηθεί το µετά παρά το τότε. Έτσι, είναι στο χέρι του αναγνώστη αν θα πειστεί πως η ιστορία εκείνη θα µπορούσε να είναι τόσο καταλυτική ή όχι και η στάση απέναντι σε αυτό το ερώτηµα δεν µπορεί, κάτι θα λέει για εκείνον τον αναγνώστη, η µυθοπλασία, άλλωστε, άλλο δεν είναι παρά µια σύµβαση µε τις δικές της ιδιαιτερότητες, σε έναν κόσµο πλήρους αποµάγευσης και σαρώµατος της αυστηρής λογικής.

Συµπερασµατικά, το Ανοίξτε, ουρανοί είναι ένα καλογραµµένο βιβλίο µε κάποιες πρόδηλες αρετές, που δεν προκαλεί τη δυσφορία της επανάληψης ενός γνώριµου αφηγηµατικού µοντέλου. Ο Χιούιτ, στο πρωτόλειό του, συνεχίζει να κρατά την ποιητική σκευή του, µετατρέποντάς την σε πρόζα που ισορροπεί µε σχετική άνεση στον λυρισµό και δεν προκαλεί λίγωµα στον ουρανίσκο, έχει µια καλή ιστορία να αφηγηθεί και το κάνει.