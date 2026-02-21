menu
Διεθνή

«Βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ να καταλάβει όλη τη Μέση Ανατολή» λέει ο Αμερικανός πρεσβευτής

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα, Μάικ Χάκαμπι, ότι το Ισραήλ έχει «βιβλικό δικαίωμα» να καταλάβει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή – ή τουλάχιστον τη μερίδα του λέοντος από αυτήν.

«Θα ήταν μια χαρά αν (το Ισραήλ) τα έπαιρνε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε podcast που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (20/02), στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον.

Οπως μετέδωσε το ertnews, αφού ο Αμερικανός πρεσβευτής υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έχει βιβλικό δικαίωμα σε τεράστια τμήματα της Μέσης Ανατολής.

Ο Κάρλσον τότε του ζήτησε να διευκρινίσει «σε ποια εδάφη αναφέρεστε;», με τον Χάκαμπι να απαντά: «Θα ήταν μια χαρά αν τα έπαιρναν όλα», κάνοντας λόγο για βιβλικό δικαίωμα του Ισραήλ στην περιοχή που εκτείνεται από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη.

«Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα εδώ… Δεν θέλουν να το καταλάβουν, δεν ζητούν να το καταλάβουν», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ αναφέρεται στην περιοχή όπου υπάρχει σήμερα το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκει να ζήσει ειρηνικά, σημειώνοντας ότι το εβραϊκό κράτος δεν επιχειρεί να καταλάβει τον έλεγχο της Ιορδανίας, της Συρίας, του Ιράκ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά θέλει να διαφυλάξει τον πληθυσμό του.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι δηλώσεις Χάκαμπι πυροδότησαν νέο κύμα επικρίσεων, με αντιπάλους της κυβέρνησης Τραμπ και οργανώσεις δικαιωμάτων να προειδοποιούν ότι η επίκληση «βιβλικών δικαιωμάτων» υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και τα ήδη εύθραυστα σύνορα στη Μέση Ανατολή.

 

