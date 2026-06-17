Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας των Παιδικών Βιβλιοθηκών και των Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας ξεκίνησε.

Το σύνθημα φέτος είναι ‘‘Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά’’. Στόχος των καλοκαιρινών δράσεων είναι να φέρουν τα παιδιά κοντά σε ποικιλία βιβλίων, να τα εμπνεύσει και να απογειώσει τη φαντασία τους.

Την ερχόμενη Τετάρτη 24.6.26 στην Παιδική Βιβλιοθήκη του Κήπου συντονίζω τη δράση ΄Βιβλία που μας πάνε παντού’.

Στο σημείωμα παραθέτω απόσπασμα από το βιβλίο ‘Μια ιστορία την ημέρα’.

Μια ιστορία την ημέρα, 6η έκδοση

Η 6η έκδοση περιέχει μια πράξη ηρωισμού της Κατοχής στη Σούδα, μια αναπάντεχη συνάντηση στο Δέλτα του Νίγηρα, ένα επεισόδιο της νύχτας του Πολυτεχνείου στα Εξάρχεια, μια περιπέτεια στο Βάι και μια βραβευμένη ιστορία των μαθητών Νίκου Μελάκη & Αντώνη Πετριτάκη . Είκοσι οφέλη – δώρα ζωής και πολιτισμού Οι ακροατές ιστοριών ζωής προικίζονται με γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. H άμεση μεταφορά εμπειριών διευρύνει τη βάση των γνώσεων τους έτσι αναπτύσσει τη μνήμη εργασίας τους. Η προσκόλληση τους σε οθόνες δεν είναι υποκατάστατο αυτού του πνευματικού πλούτου.

Αμέτρητα δώρα ζωής

Τα οφέλη όλων των ακροατών είναι δώρα ζωής. Ας τα δούμε…

1. Αναπτύσσουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα να συγκρατούν πληροφορίες στη βραχεία τους μνήμη. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται η μνήμη εργασίας τους που τους βοηθά να ακολουθούν το νήμα της ιστορίας.

2. Μαθαίνουν αλήθειες της ζωής και συμπεριφορές της κοινωνίας μας. Το αποτέλεσμα είναι ότι γίνονται υπεύθυνοι, δείχνουν αλληλεγγύη και κατανόηση.

3. Μαθαίνουν να επικοινωνούν νοερά με τον αφηγητή, έτσι αναγνωρίζουν πότε να διακόψουν για να ρωτήσουν και να σχολιάσουν.

4. Οργανώνουν το προσωπικό τους σύστημα επεξεργασίας των ιδεών που παρουσιάζονται. Οι ερωτήσεις τους είναι ποιοτικά ανώτερες.

5. Θυμούνται το σκοπό για τον οποίο ακούνε μια ιστορία.

6. Ανακαλύπτουν τρόπους σκέψης και χρησιμοποιούν τις ιδέες που ακούνε για να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους ή και για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

7. Ανακαλύπτουν γνώσεις θαμμένες, λεπτομέρειες άγνωστες της Χανιώτικης ιστορίας, για το σόι τους, τις συνταγές της γιαγιάς και τα πανηγύρια του Νομού μας!

8. Γίνονται κοινωνοί της άυλης κληρονομιάς του τόπου τους. Μαθαίνουν για τη χλωρίδα και την πανίδα των Χανίων, για τα προϊόντα, για ψαρότοπους, περάσματα πουλιών και το μικρό-κλίμα μας. Αναπτύσσουν τη χωρική τους αντίληψη.

9. Αν ο αφηγητής τους είναι ηλικιωμένος μαθαίνουν εκφράσεις του Δυτικοκρητικού ιδιώματος.

10. Είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον εσωτερικό τους εαυτό.

11. Είναι ευτυχισμένοι, ενώ απολαμβάνουν την ταύτιση τους με ένα τοπικό ήρωα ή μια προσωπικότητα.

12. Κοινωνικοποιούνται ευκολότερα, επειδή γνωρίζουν το περιβάλλον τους και αναπτύσσουν δεσμούς με τους συνακροατές τους.

13. Μαθαίνουν να ‘βλέπουν’ τη συνολική εικόνα του θέματος που ακούνε. Σχηματίζουν εικόνες για να διευκολυνθούν στην κατανόηση της ιστορίας. Κάνουν συσχετισμούς, ανακαλύπτουν κενά, διαφορές και οφέλη.

14. Αναπτύσσουν την μνήμη επεισοδίων που αναφέρεται στις προσωπικές εμπειρίες δηλαδή στην καταγραφή του χώρο-χρονικού πλαισίου της εμπειρίας. Αντίστοιχα, μπορεί να αναπτυχθεί και η μελλοντική τους μνήμη επεισοδίων αν ο αφηγητής κάνει συνδέσεις.

15. Οι αποτελεσματικοί μικροί ακροατές γίνονται αυτόνομοι νωρίτερα. Αν τους ζητηθεί να κρίνουν ένα βιβλίο, όπως έγινε, σε νηπιαγωγείο των Χανίων, έχουν τη γνώση και το θάρρος να πουν ‘Δεν μου άρεσε, κυρία!’

16. Συνηθίζουν να διαβάζουν περισσότερο από τους συνομηλίκους τους, έτσι ανακαλύπτουν τα υπονοούμενα.

17. Η συχνή ανάγνωση κάθε είδους κειμένων τους βοηθά στην ανάπτυξη της ξεχωριστής μνήμης κειμένων. Έτσι διαβάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και καταλαβαίνουν περισσότερα από συνομηλίκους τους.

18. Αναπτύσσουν εξαιρετική γλωσσική δεξιότητα από μικρή ηλικία. Αρχίζουν να διαβάζουν νωρίτερα και μαθαίνουν Αγγλικά ευκολότερα.

19. Γίνονται αποτελεσματικοί ερευνητές, μελετητές και προστάτες του τόπου μας ή ευαίσθητοι εκπαιδευτικοί.

20. Όλα τα παραπάνω βοηθούν τους ακροατές να δένονται συναισθηματικά με την οικογένεια, τα Χανιά και τους Χανιώτες. Αναπτύσσουν συναισθηματική νοημοσύνη, ένα δια βίου εφόδιο τους στον αγώνα της ζωής.

Θεωρία τοποθέτησης – η νέα θέαση

Η πρόσφατη θεωρία της μάθησης εξετάζει 3 αντιλήψεις για τις κοινωνικές (διαπροσωπικές) ουσιαστικές δράσεις των μαθητών/ακροατών: Τι μπορούν να κάνουν; Τι κάνουν; Τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται να κάνουν; Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον/πλαίσιο, η διαχρονική διάκριση μεταξύ του ‘Τι μπορείς να κάνεις;’ και ‘Τι πραγματικά κάνεις’ υποδεικνύει προσμονή, δράση, ανακάλυψη στο ‘Τι επιτρέπεται ή απαγορεύεται να κάνεις’. Η θεωρία τοποθέτησης (2015) αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την πολυπλοκότητα κάθε εκπαιδευτικής δράσης. Για τους πολλαπλούς μεταβαλλόμενους ρόλους στην αίθουσα διδασκαλίας και το ρόλο του εκπαιδευτικού ως σκηνοθέτη αναφέρομαι εκτενώς στο βιβλίο μου ‘Teach-Learn Easily and Creatively’ (2020).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Μια προφορική ιστορία την ημέρα βοηθά τα παιδιά σας…

να γίνουν συμμέτοχοί της,

να κατανοήσουν τον κόσμο,

να αναπτύξουν τον λόγο τους,

να βελτιώσουν τη μνήμη εργασίας τους,

να αναπτύξουν τη συγκέντρωσή τους,

να στοχαστούν,

να αναπτύξουν τη χωρική τους αντίληψη,

να βελτιώσουν τη φαντασία τους,

να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους,

να κάνουν προβολές στο μέλλον,

να μάθουν για τον τόπο τους, να γίνουν δια βίου μαθητές,

να επικοινωνούν με όλους με ευχέρεια και να εξελιχθούν σε καλούς αφηγητές.

να ανακαλύψουν τι μπορούν να κάνουν!

*Πτυχ. Ψυχολογίας-Ανάπτυξης Παιδιού, Master Εκπαίδευσης στη Διά Βίου Μάθηση. Επικοινωνία polygnosi@otenet.gr Τα βιβλία ‘In the search of mythical Talos’, ‘Μαθαίνω εύκολα΄ ‘Θυμάμαι εύκολα’ ‘Μελετώ αποτελεσματικά’ διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία Libraire και ΚΥΒΟΣ.