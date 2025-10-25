menu
23.9 C
Chania
Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.
Περιβάλλον

Viral βίντεο με πιγκουίνους σε πάρτι με σαπουνόφουσκες στο Σεντ Λούις

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο ζωολογικός κήπος του Σεντ Λούις στο Μισούρι δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τους πιγκουίνους του να απολαμβάνουν μία από τις αγαπημένες τους δραστηριότητες: το παιχνίδι με σαπουνόφουσκες!

Το βίντεο γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 2 εκατομμύρια likes.

Όπως μεταδίδει σχετικά το ertnews, αν και οι περισσότεροι πιγκουίνοι περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν τις σαπουνόφουσκες να αιωρούνται γύρω τους, ένας από αυτούς ξεχώρισε, πηδώντας ενθουσιασμένος και προσπαθώντας να τις πιάσει.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο: «Πάρτι με φούσκες για πιγκουίνους; Ναι, παρακαλώ! Ο πιγκουίνος rockhopper, Bumi, ενός έτους, ξετρελάθηκε με τη δραστηριότητα με τις σαπουνόφουσκες! Οι φροντιστές τοποθέτησαν μια μηχανή σαπουνόφουσκας στον εσωτερικό χώρο του Penguin & Puffin Coast για να δημιουργήσουν ένα διασκεδαστικό πάρτι».

Μετά την ανάρτηση του βίντεο, που δείχνει τον Bumi να παίζει με ενθουσιασμό με τις σαπουνόφουσκες, δεν είναι καθόλου περίεργο που έγινε αμέσως viral στο TikTok.

@stlzooPenguin bubble party? Yes please! 🫧🐧 One-year-old rockhopper penguin Bumi had a blast with bubble enrichment! Keepers set up a bubble machine for the indoor habitat at Penguin & Puffin Coast for a fun bubble party.

♬ original sound – Saint Louis Zoo

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum