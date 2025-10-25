Viral βίντεο με πιγκουίνους σε πάρτι με σαπουνόφουσκες στο Σεντ Λούις

Ο ζωολογικός κήπος του Σεντ Λούις στο Μισούρι δημοσίευσε ένα γλυκό βίντεο με τους πιγκουίνους του να απολαμβάνουν μία από τις αγαπημένες τους δραστηριότητες: το παιχνίδι με σαπουνόφουσκες!

Το βίντεο γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 12 εκατομμύρια προβολές και 2 εκατομμύρια likes.

Όπως μεταδίδει σχετικά το ertnews, αν και οι περισσότεροι πιγκουίνοι περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν τις σαπουνόφουσκες να αιωρούνται γύρω τους, ένας από αυτούς ξεχώρισε, πηδώντας ενθουσιασμένος και προσπαθώντας να τις πιάσει.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε στη λεζάντα του βίντεο: «Πάρτι με φούσκες για πιγκουίνους; Ναι, παρακαλώ! Ο πιγκουίνος rockhopper, Bumi, ενός έτους, ξετρελάθηκε με τη δραστηριότητα με τις σαπουνόφουσκες! Οι φροντιστές τοποθέτησαν μια μηχανή σαπουνόφουσκας στον εσωτερικό χώρο του Penguin & Puffin Coast για να δημιουργήσουν ένα διασκεδαστικό πάρτι».

Μετά την ανάρτηση του βίντεο, που δείχνει τον Bumi να παίζει με ενθουσιασμό με τις σαπουνόφουσκες, δεν είναι καθόλου περίεργο που έγινε αμέσως viral στο TikTok.