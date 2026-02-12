Βιωματικό Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταυρωνίτη και το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά συνδιοργανώνουν Βιωματικό Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας, με στόχο την προώθηση ασφαλέστερων δρόμων και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα για όλους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στον χώρο του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πλατανιά στον Ταυρωνίτη.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και καλλιέργειας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση δρόμων που σέβονται τη ζωή και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν:

• Προσομοιωτή πρόσκρουσης

• Χρήση μάσκας Virtual Reality με σενάρια οδικής ασφάλειας

Η παρουσίαση πραγματοποιείται από την EMSA EDUCATION – In Urban Mobility and Road Safety, η οποία εξειδικεύεται στην εκπαίδευση και ενημέρωση σε ζητήματα αστικής κινητικότητας και οδικής ασφάλειας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εις μνήμην της Αναστασίας Κουτουλάκη Νταγκουνάκη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Η παρουσία και η συμμετοχή των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η οδική ασφάλεια αποτελεί υπόθεση όλων μας»