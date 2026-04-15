Βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Αρχαία Ζώμινθο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το ΚΕΠΕΑ Ανωγείων, διοργανώνουν μονοήμερη εκπαιδευτική δράση με θέμα:
«Αρχαία Ζώμινθος: από τη δημιουργία των πετρωμάτων της έως σήμερα»

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση θα περιλαμβάνει διαθεματικά υπαίθρια βιωματικά εργαστήρια, τα οποία συνδέονται με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ζωμίνθου και τον ευρύτερο ορεινό όγκο του Ψηλορείτη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, στον Δήμο Ανωγείων, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, και απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής
Η συμμετοχή δηλώνεται ανά σχολική μονάδα, με μικρές ομάδες μαθητών, έως 50 μαθητές ανά σχολείο.
Σύνδεσμος συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLekjBViInhuWMV1w8QNU356ANvDrvEBG_E4YR6mjpRGEC6w/viewform?usp=publish-editor

Πληροφορίες
Μαρία Πατεράκη: 28310-23653, 28310-58842
Νάγια Πιέρρου: 6976769878

Συνδιοργάνωση
Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ανωγείων, Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων και ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ζωμίνθου τα παρακάτω υπαίθρια εργαστήρια:
1. Εργαστήριο Αρχαιολογίας, από τη Δρ Μαρία Πατεράκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου.
2. Εργαστήριο Αρχαίου DNA, από τον Δρ Νίκο Ψώνη, τη Σεβαστή Κουρσιώτη, M.Sc., τη Μαρία-Νεφέλη Χούπα, PhD student, και την Ευγενία Ταμπάκη, M.Sc., συνεργάτες του Εργαστηρίου Αρχαίου DNA του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
3. Εργαστήρια Βιοποικιλότητας, με εισηγητές από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δρ Ιάσμη Στάθη (Αρθρόποδα, Αραχνίδια, Μυριάποδα), Παναγιώτης Κοντός, M.Sc. (Αρθρόποδα, Αραχνίδια), Ελευθερία Καλτσούνη, M.Sc. (Αρθρόποδα, Έντομα), Παναγιώτης Γεωργαντής, M.Sc. (Πετρώματα, Απολιθώματα), Ηλέκτρα Βιτσάκη, M.Sc. (Πετρώματα, Απολιθώματα), Δρ Εμμανουέλα Καραμέτα (Ερπετά), Δρ Ελευθέριος Μπιτζιλέκης (Χερσαία γαστερόποδα), Μανώλης Αβραμάκης (Φυτά), Δρ Νίκος Κιάμος και Άγγελος Μπιτιρίνης (Θηλαστικά), Μιχάλης Δρετάκης, M.Sc. (Πτηνά), καθώς και οι παιδαγωγοί Αθανασία Μαργετουσάκη, M.Sc. (Πετρώματα, Απολιθώματα) και Ελίνα Χουδετσανάκη (Φυτικά μελάνια και ζωγραφική).
4. Εργαστήριο Παλαιοντολογίας, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο, καθηγητή Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και τη Δρ Ιρένα Παππά, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
5. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, από τον Νίκο Αναστασάκη (ΕΚΦΕ Χανίων) και τον Κωστή Χαλκιαδάκη (ΕΚΦΕ Ρεθύμνου).
6. Εργαστήριο Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του προγράμματος Edu4Clima του ΕΛΙΔΕΚ, από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την Ειρήνη Δερμιτζάκη (2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου).
7. Εργαστήρια των Γεωπάρκων Ψηλορείτη και Σητείας (Γεωποικιλότητα, Σπηλαιολογία, Γεωμυθολογία), από τον Δρ Χαράλαμπο Φασουλά, υπεύθυνο του Τμήματος Γεωποικιλότητας του ΜΦΙΚ και ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, τη Δρ Μαρία Κολενδριανού, τη Χαρά Παπαηλιού και τον Βαγγέλη Περάκη, συντονιστή του Γεωπάρκου Σητείας.
8. Βιωματικό εργαστήριο από το ΚΕΠΕΑ Ανωγείων, σχετικό με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.
9. Βιωματικό εργαστήριο από το ΚΕΠΕΑ Αρχανών, σχετικό με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα.
10. Εργαστήριο Παραδοσιακής Οικολογικής Γνώσης: η κοινωνιολογική σκοπιά, από τον Λεωνίδα Οικονομάκη, επίκουρο καθηγητή Κοινωνιολογίας του Παγκόσμιου Νότου, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
11. Εργαστήριο με θέμα την επίδραση της γεωμορφολογίας στους αρχαίους πολιτισμούς, από τον Μιχάλη Σπυριδάκη, περιβαλλοντολόγο – χαρτογράφο.
12. Εργαστήριο κατασκευής υλικών της Αρχαίας Ζωμίνθου και κυανοτυπιών, από την περιβαλλοντική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Ηρακλείου.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

