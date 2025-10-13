Βιωµατικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Βιωµατικό εργαστήρι για εκπαιδευτικούς µε θέµα «Μαθαίνοντας να ακούµε τα παιδιά και να βλέπουµε τις ανάγκες τους: προκλήσεις και προτάσεις από την οπτική του Συνηγόρου του Παιδιού», µε τη Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού Θεώνη Κουφονικολάκου, θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 17:00 µε 19:00 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Το εργαστήρι, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Χανίων σε συνδιοργάνωση µε τις Επόπτριες Ποιότητας Εκπαίδευσης ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δηµοτικών, γυµνασίων, λυκείων και Σ∆Ε.

Πληροφορίες – ∆ηλώσεις Συµµετοχής: https://chaniafilmfestival.com/masterclass2025/

Αριθµός συµµετεχόντων: 30.