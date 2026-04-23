Βίντεο από ρεσάλτο ΗΠΑ σε τάνκερ που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν

Στη δημοσιότητα δόθηκε μέσω του Χ βίντεο από το νέο ρεσάλτο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility. We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε θαλάσσια επιχείρηση ελέγχου και επιβίβασης σε πλοίο χωρίς εθνικό νηολόγιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις των ΗΠΑ «πραγματοποίησαν επιχείρηση θαλάσσιας παρεμπόδισης και επιβίβασης δικαιώματος ελέγχου στο κυρωμένο, χωρίς σημαία, δεξαμενόπλοιο M/T Majestic X, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν».

Όπως αναφέρεται, το πλοίο επιχειρούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια εφαρμογή της ναυτικής νομιμότητας για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική στήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», τονίζεται στην ανακοίνωση.