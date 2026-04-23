Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2026
Βίντεο από ρεσάλτο ΗΠΑ σε τάνκερ που μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στη δημοσιότητα δόθηκε μέσω του Χ βίντεο από το νέο ρεσάλτο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν.

 

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε θαλάσσια επιχείρηση ελέγχου και επιβίβασης σε πλοίο χωρίς εθνικό νηολόγιο στον Ινδικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα X, οι δυνάμεις των ΗΠΑ «πραγματοποίησαν επιχείρηση θαλάσσιας παρεμπόδισης και επιβίβασης δικαιώματος ελέγχου στο κυρωμένο, χωρίς σημαία, δεξαμενόπλοιο M/T Majestic X, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο από το Ιράν».

Όπως αναφέρεται, το πλοίο επιχειρούσε εντός της περιοχής ευθύνης της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ (INDOPACOM).

«Θα συνεχίσουμε την παγκόσμια εφαρμογή της ναυτικής νομιμότητας για να διαταράξουμε παράνομα δίκτυα και να αναχαιτίσουμε πλοία που παρέχουν υλική στήριξη στο Ιράν, όπου κι αν δραστηριοποιούνται», τονίζεται στην ανακοίνωση.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

