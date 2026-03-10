menu
Πολιτισμός

“Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία” στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μετά από 8 επιτυχημένες, παραστάσεις στην Κίσσαμο Χανίων, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της Κισσάμου “Πρόβα τετραώρου”, σας προσκαλεί σε μία τελευταία παράσταση της εμβληματικής κωμωδίας του Ροζέ Βιτράκ, “Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία” στα Χανιά, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:00.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πρόκειται για την 17η θεατρική παραγωγή της ομάδας που ξεκίνησε τις προσπάθειες της το 2010 και τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου. Τα έσοδα θα διατεθούν για την συντήρηση της βιβλιοθήκης του Φιλολογικού Συλλόγου Κισάμου.

 Λίγα λόγια για το έργο:
Ο Βικτόρ Πωμέλ εννιάχρονο παιδί με ανάστημα και μυαλό ώριμου άντρα, ανακαλύπτει ξαφνικά τη βραδιά των γενεθλίων του τον κόσμο.
Για την γιορτή του, η οικογένειά του καλεί την οικογένεια Μανιώ, η οποία κατοικεί στο από πάνω διαμέρισμα. Ο κύριος Πωμέλ πατέρας του Βικτόρ και η κυρία Μανιώ διατηρούν παράνομη ερωτική σχέση, από την οποία έχει γεννηθεί η εξάχρονη Εσθήρ Μανιώ, νόθος καρπός αυτής της σχέσης. Ο κύριος Πωμέλ διατηρεί ερωτική σχέση και με την Λιλή, την καμαριέρα της οικογένειας, αλλά όλοι τους προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής, ο Βικτόρ και η αθώα Εσθήρ ξεσκεπάζουν την αλήθεια, την υποκρισία του καθωσπρεπισμού, την ψευδαίσθηση της ωριμότητας των ενηλίκων, την ψυχολογική και σωματική βία που ασκείται στα παιδιά, καθώς και τη σύγκρουση ανάμεσα στην αθωότητα και τη διαφθορά.  Μέσα σε μια νύχτα, ο Βικτόρ κοινωνεί όλες τις εμπειρίες της ζωής, και στο τέλος της βραδιάς πεθαίνει, αφού αναλώθηκε. Με την ίδια πορεία που το φρούτο ωριμάζει και πέφτει από το δέντρο. Η πορεία του από την αθώα παιδικότητα προς τη γνώση και την ενηλικίωση έχει φυσιολογικό τέρμα της τον θάνατο, ο οποίος επισκέπτεται το σπίτι με την μορφή της όμορφης και «θορυβώδους», Ίντας Νεκρομάρ.  Οι συντελεστές: Παίζουν: Μιχάλης Ψωματάκης – Βικτόρ Γιώργος Πατεράκης – Κάρολος Ιωάννα Βλαχογιάννη – Αιμιλία Ειρήνη Κυνηγοπούλου – Θηρεσία Κλόντια Στενάι – Εσθήρ Στέλιος Σχοινοπλοκάκης – Αντωνάκης Πόπη Χοχλάκη – Λιλή Κωνσταντίνα Μπακοπούλου – Ίντα Νεκρεμάρ Σπύρος Παππάς – Ναύαρχος Χάρης Κοκολάκης – Γιατρός Εύα Πατελάκη – Μαρία
Σκηνοθεσία: Θανάσης Τριανταφύλλου  Βοηθός Σκηνοθέτης: Αγγελική Τουτουντζή Σκηνικά: Θοδωρής Παρασκάκης Επιμέλεια φωτισμού και ήχου: Θανάσης Τριανταφύλλου Κομμώσεις: Μαρία Μουντάκη Μακιγιάζ: Αφροδίτη Ράπτη  Η παράσταση θα δοθεί στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20:00. Για εισιτήρια και κρατήσεις θέσεων: 6948573045
Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό: https://www.facebook.com/events/898649092777328/»

