Βιετνάμ: Στο Κομμουνιστικό Κόμμα σχεδόν το 97% των εδρών της Εθνοσυνέλευσης – Φαβορί για πρόεδρος ο Το Λαμ

Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ κέρδισε σχεδόν το 97% των 500 εδρών της Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που δημοσιεύθηκαν στις 22 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος μετά από εκλογές στις οποίες σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν από το κυβερνών κόμμα, αναφέρει το Reuters.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το κόμμα κέρδισε 482 έδρες, ένα αποτέλεσμα κοντά σε αυτό της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η προσέλευση στις πενταετείς εκλογές για το κοινοβούλιο και τα τοπικά συμβούλια ξεπέρασε το 99%, παρόμοιο με τις προηγούμενες εκλογές.

Το μονοθάλαμο κοινοβούλιο έχει μικρή εξουσία να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των μεγάλων κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διορισμών, αλλά έχει κατά καιρούς τροποποιήσει νομοσχέδια που πρότεινε η πολιτική ηγεσία.

Η Εθνοσυνέλευση πρόκειται να ξεκινήσει την πρώτη της σύνοδο μετά από αρκετές εβδομάδες στις 6 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι νομοθέτες θα επικυρώσουν τους νέους ηγέτες του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και του προέδρου.

Ο Το Λαμ, ο οποίος επιβεβαιώθηκε ως γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στο συνέδριο του Ιανουαρίου, θεωρείται ως το φαβορί για να γίνει πρόεδρος του Βιετνάμ.

Ο διορισμός του θα έφερνε την πολιτική δομή του Βιετνάμ πιο κοντά σε αυτήν της Κίνας, όπου ο Σι Τζινπίνγκ είναι γενικός γραμματέας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και πρόεδρος.

Το Βιετνάμ και η Κίνα είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που κυβερνώνται από κομμουνιστικά κόμματα. Αν και οι δύο χώρες έχουν μακρά ιστορία δυσπιστίας και εδαφικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, τα κομμουνιστικά κόμματά τους διατηρούν στενές επίσημες σχέσεις.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έρχονται σε μια εποχή που το Βιετνάμ, όπως πολλά άλλα κράτη, αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές αγορές και την περιφερειακή σταθερότητα.