menu
13.3 C
Chania
Δευτέρα, 23 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Βιετνάμ: Στο Κομμουνιστικό Κόμμα σχεδόν το 97% των εδρών της Εθνοσυνέλευσης – Φαβορί για πρόεδρος ο Το Λαμ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Βιετνάμ κέρδισε σχεδόν το 97% των 500 εδρών της Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών που δημοσιεύθηκαν στις 22 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας την σχεδόν απόλυτη κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος μετά από εκλογές στις οποίες σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν από το κυβερνών κόμμα, αναφέρει το Reuters.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το κόμμα κέρδισε 482 έδρες, ένα αποτέλεσμα κοντά σε αυτό της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η προσέλευση στις πενταετείς εκλογές για το κοινοβούλιο και τα τοπικά συμβούλια ξεπέρασε το 99%, παρόμοιο με τις προηγούμενες εκλογές.

Το μονοθάλαμο κοινοβούλιο έχει μικρή εξουσία να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των μεγάλων κομμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διορισμών, αλλά έχει κατά καιρούς τροποποιήσει νομοσχέδια που πρότεινε η πολιτική ηγεσία.

Η Εθνοσυνέλευση πρόκειται να ξεκινήσει την πρώτη της σύνοδο μετά από αρκετές εβδομάδες στις 6 Απριλίου. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, οι νομοθέτες θα επικυρώσουν τους νέους ηγέτες του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και του προέδρου.

Ο Το Λαμ, ο οποίος επιβεβαιώθηκε ως γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στο συνέδριο του Ιανουαρίου, θεωρείται ως το φαβορί για να γίνει πρόεδρος του Βιετνάμ.

Ο διορισμός του θα έφερνε την πολιτική δομή του Βιετνάμ πιο κοντά σε αυτήν της Κίνας, όπου ο Σι Τζινπίνγκ είναι γενικός γραμματέας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και πρόεδρος.

Το Βιετνάμ και η Κίνα είναι από τις λίγες χώρες στον κόσμο που κυβερνώνται από κομμουνιστικά κόμματα. Αν και οι δύο χώρες έχουν μακρά ιστορία δυσπιστίας και εδαφικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, τα κομμουνιστικά κόμματά τους διατηρούν στενές επίσημες σχέσεις.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έρχονται σε μια εποχή που το Βιετνάμ, όπως πολλά άλλα κράτη, αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στο παγκόσμιο εμπόριο, τις ενεργειακές αγορές και την περιφερειακή σταθερότητα.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum