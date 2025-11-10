Βγήκε από τη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί έφυγε από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), μετά την πρόωρη αποφυλάκισή του που αποφάσισε νωρίτερα σήμερα δικαστήριο του Παρισιού.

Αποχώρησε από τη φυλακή επιβιβαζόμενος σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από μοτοσικλετιστές της αστυνομίας.

Ο 70χρονος Σαρκοζί πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.