Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η κορυφαία πεντάδα της σεζόν 2025-26 στη Euroleague περιλαμβάνει δύο παίκτες του πρώτου στη regular season Ολυμπιακού: τους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, δίπλα στον Βούλγαρο διεθνή φόργουορντ και τον Σέρβο διεθνή σέντερ της ομάδας του Πειραιά βρίσκονται οι Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις Κάουνας) και Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια).

Αυτή είναι η 4η φορά που ο Σάσα Βεζένκοφ συμπεριλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα μιας σεζόν στη Euroleague, ενώ για τους υπόλοιπους τέσσερις η φετινή είναι η πρώτη στην καριέρα τους.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, είχε αναδειχτεί στις 18 Απριλίου πρώτος σκόρερ της regular season της Euroleague. Για να καταλήξει στον Βεζένκοφ το “Alphonso Ford Top Scorer Trophy”, o Βεζένκοφ είχε 19,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αναδείχτηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της σεζόν στη Euroleague με 7,1 ριμπάουντ μέσο όρο ανά παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου ποσοστού επιθετικών ριμπάουντ στη διοργάνωση με 3,1, ενώ ήταν επίσης στην κορυφή της κατάταξης σε ποσοστό ριμπάουντ, επιπλέον των 10,6 πόντων ανά παιχνίδι με 69,2% στα δίποντα.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ είχε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης σημειώνοντας διψήφιο νούμερο πόντων σε όλα τα ματς πλην ενός. Αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της ισραηλινής ομάδας με 15,9 πόντους μέσο όρο, δεύτερος της Χάποελ σε ριμπάουντ, με 5,3 μ.ο. και τρίτος σε ασίστ με 3,4 μ.ο. Απουσίασε σε τέσσερις αγώνες, στους οποίους ηττήθηκε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, κάτι που δείχνει πόσο καταλυτικός ήταν στο παιχνίδι της Χάποελ.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague. Ήταν τρίτος σε ασίστ με 6,4 μ.ο. και 8ος σε πόντους με 16,7 μ.ο. στη σεζόν.

Ο 22χρονος Δομινικανός πόιντ γκαρντ Ζαν Μοντέρο, δύο ημέρες νωρίτερα, στις 22 Απριλίου, αναδείχτηκε και «ανερχόμενος αστέρας» της Euroleague. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης που έχει αναδειχτεί «ανερχόμενος αστέρας» τόσο στη Euroleague όσο και στο Eurocup.

 

