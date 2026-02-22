menu
Βεβαίωση παράβασης σε οδηγό ταξί για τη χρήση εφαρμογής καταμέτρησης της αμοιβής του

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στη βεβαίωση παράβασης σε βάρος οδηγού ταξί προχώρησε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς, όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποιούσε εφαρμογή για την καταμέτρηση της αμοιβής του και όχι το προβλεπόμενο ταξίμετρο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το γεγονός αυτό μάλιστα είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της παράτυπης συμπεριφοράς του.
Η βεβαίωση της συγκεκριμένης παράβασης σημειώθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με στόχο την οδική ασφάλεια σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις, μεταξύ αυτών 95 για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 10 για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης, μία για εκπομπές θορύβου, δύο για μη χρήση προστατευτικού κράνους, δύο για στέρηση άδειας οδήγησης, μία για χρήση φιμέ μεμβρανών, τέσσερις πειθαρχικές παραβάσεις ταξί, τρεις διοικητικές παραβάσεις ταξί και έξι λοιπές παραβάσεις.

