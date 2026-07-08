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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Βέροια: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 47χρονο για το φονικό στην Κουλούρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε από την ανακρίτρια Βέροιας ο 47χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο στην Κουλούρα Ημαθίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 32χρονου και τον τραυματισμό ενός 62χρονου.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό, εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σωματικές βλάβες και παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, ο 47χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη, χθες το απόγευμα, σε εξωτερικό χώρο, όταν -σύμφωνα με την Αστυνομία- ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στον 47χρονο και τον 62χρονο. Σύμφωνα με τις Αρχές, ως πιθανή αιτία εξετάζονται κτηματικές διαφορές που φέρονται να είχαν οι δύο άνδρες μεταξύ τους.

Στη συμπλοκή που ακολούθησε φαίνεται να επενέβη ο 32χρονος, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα μαχαιριά στον θώρακα και έπεσε νεκρός. Την ίδια ώρα, ο 62χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συνέλαβαν τον 47χρονο, ενώ από το σημείο του φονικού και από άλλο κοντινό σημείο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

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