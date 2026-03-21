Βέροια: Διασωληνωμένος 7χρονος μετά από ατύχημα σε πάρκο

Στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης διακομίστηκε 7χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε πάρκο της Βέροιας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της «Καθημερινής», όπως αναφέρει το veriotis.gr, ο 7χρονος βρισκόταν σε πάρκο στην Αγία Παρασκευή, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής, χτύπησε πιθανότατα μετά από πτώση.

Το παιδί εντοπίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βέροιας, με τραύματα στο κεφάλι και ρήξη σπλήνας.

Εξαιτίας της κρισιμότητας το παιδί διασωληνώθηκε και κρίθηκε κατεπείγουσα η διακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.