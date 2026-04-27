Βεντέτα και σασμός στην Κρήτη – Ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Ηράκλειο

1 από 5

«Οι παρωχημένες νοοτροπίες μπορούν να ανατραπούν, οι κύκλοι της βίας να σπάσουν και η ευθύνη για μια καλύτερη κοινωνία ανήκει σε όλους μας».

Το μήνυμα αυτό έστειλε η εκδήλωση: «Βεντέτα και Σασμός στην Κρήτη του χθες και του σήμερα» την οποία διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» του δημοτικού κτιρίου της οδού Ανδρόγεω.

Πολίτες κάθε ηλικίας κατέκλυσαν από νωρίς την αίθουσα αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η κοινωνία διψά για ουσιαστικό διάλογο, γνώση και προβληματισμό γύρω από ζητήματα που άφησαν βαθύ ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα στον τόπο μας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε το διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο της κρητικής κοινωνίας, και φωτίστηκαν οι ιστορικές ρίζες του και η σύγχρονη διάσταση του.

Η δικηγόρος-φιλόλογος Ευαγγελία Τακάκη ανέδειξε τις ιστορικές διαστάσεις της βεντέτας και του σασμού στα χρόνια του Ερωτόκριτου, προσφέροντας ένα πολύτιμο ταξίδι μνήμης και γνώσης.

Ο διακεκριμένος δικηγόρος – ποινικολόγος Γιώργος Στειακάκης, προσέγγισε το θέμα από τη νομική και ποινική του διάσταση, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο σύγχρονος πολιτισμός οφείλει να οικοδομείται πάνω στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής, της δικαιοσύνης και της ειρηνικής συνύπαρξης. Με λόγο ουσιαστικό και καθαρό, ανέδειξε πως καμία κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει όταν η βία παρουσιάζεται ως δύναμη ή τιμή.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπήρξε και η παρέμβαση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Άρη Τσαντηρόπουλου, ο οποίος ανέλυσε με διεισδυτική ματιά τους κοινωνικούς μηχανισμούς που γέννησαν και συντήρησαν το φαινόμενο της βεντέτας, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του σασμού ως πράξη κοινωνικής αποκατάστασης, συμφιλίωσης και επανένταξης στην κοινότητα.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του αείμνηστου Δημητρίου Ξυριτάκη «Βεντέτα στα Βορίζια», από τη δικηγόρο και σύζυγο του αείμνηστου συγγραφέα Κατερίνα Αποστολάκη-Ξυριτάκη, την δικηγόρο και Εντεταλμένη Σύμβουλο του Δήμου Ηρακλείου για θέματα ισότητας των Φύλων και την ασφάλεια στην εργασία Κατερίνα Δουλγεράκη και τη δικηγόρο Μαρίνα Φανιουδάκη.

Την εκδήλωση έντυσε μουσικά ο καθηγητής Μουσικολογίας Διονύσης Παπαμήτσος.

Η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη δήλωσε μετά το πέρας της εκδήλωσης: «Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι το κοινό παρέμεινε μέχρι το τέλος με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αποτελέσει μια ουσιαστική αφορμή σκέψης και ευθύνης και να θυμίσει σε όλους μας πως οι κύκλοι της βίας μπορούν και πρέπει να σπάσουν, πως οι νοοτροπίες αλλάζουν όταν υπάρχει παιδεία και βούληση, και πως η κοινωνία που οραματιζόμαστε οφείλει να είναι πιο ειρηνική, πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη. Το μήνυμα της βραδιάς έφτασε καθαρό και δυνατό: Οι παρωχημένες νοοτροπίες μπορούν να ανατραπούν, οι κύκλοι της βίας να σπάσουν και η ευθύνη για μια καλύτερη κοινωνία ανήκει σε όλους μας».

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η δημοσιογράφος Ελένη Βακεθιανάκη.