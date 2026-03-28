Βενιζέλειο Ωδείο: Συναυλία της Μικτής Χορωδίας Concordia

Τη συναυλία «Από το φως στη σκιά» θα παρουσιάσει η Μικτή Χορωδία Concordia Β.Ω.Χ. Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου στις 20:30 στην αίθουσα θεάτρου «Μ. Σκουλούδη» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Πρόκειται για ένα αφηγηµατικό µουσικό ταξίδι στον κόσµο του µιούζικαλ µέσα από δυναµικά medleys βασισµένα στα έργα The Lion King, Les Misérables και The Phantom of the Opera.

∆ιεύθυνση χορωδίας: ∆έσποινα ∆ρακάκη. Αφήγηση: Αγγελική Αλβανού. Πιάνο: Μιχάλης Κουµουτσάκος. Πλήκτρα: Πέτρος ∆ουνάβης. Κρουστά: Ηλίας Κοντούδης.

Ανδρικές φωνές: Αρτέµης Ξωµεριτάκης, Βασίλης Θεοδώρου, Γιάννης Κόλιας, Γιώργος Μαρκαντωνάκης, Μάριος Κοσµαδάκης, Μάρκος Χρυσοφάκης, Παναγιώτης Πινήρος, Σταύρος Βαµβουνάκης, Σταύρος Τσαπάρας, Kjartan Haraldsson Berg.

Γυναικείες φωνές: Αγγελική Πινήρου, Αµύρσα Γιαννακάκη, Αναστασία Φίλη, Αφροδίτη Κλεινάκη, Βάλια Κοντονίκα, Ανθή Μανουσέλη, Ειρήνη Σπυρλιδάκη, Ελένη Ρεντινιώτη, Ελευθερία Ροδοκανάκη, Ελίνα Βαµιανάκη, Έλενα Γκίκα, Εύα Σπανουδάκη

Εύη Σταµπουλίδου, Ζωή Βουλγαράκη, Ηρώ Αγγελάκη, Κατερίνα Πολυχρονάκη, Κλαίρη Κεκάκη, Μάρα Κουλαξουζίδου, Μαρίνα Μπουζάκη, Μαρία Λεκάκη, Μαρία Μεγαλοοικονόµου, Μαρία Χριστίνα Παπαλέξη, Όλγα Τσίρου, Σοφία Μπόσκο, Φαίδρα Γαλανάκη.

Προπώληση: 10€ στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Γενική είσοδος: 12€.