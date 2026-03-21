Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων: «Η Συμφωνία του Αθλητή»

Η νέα πρωτότυπη παραγωγή µουσικού θεάτρου µε τίτλο «Η Συµφωνία του Αθλητή», θα παρουσιαστεί την Τρίτη 24 Απριλίου 2026 στις 20:30 µ.µ. στη αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Η παράσταση παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή (Ε.Λ.Σ.) σε συνεργασία µε το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, ενώ θα παρουσιαστεί και σε άλλες 14 πόλεις της Ελλάδας.

Η µουσική και το λιµπρέτο είναι του Αλέξανδρου Μούζα και σκηνοθεσία, σκηνική και ενδυµατολογική επιµέλεια της Άννας – Μόσχας Καµπόσου.

Το έργο αποτελεί µία αλληγορική µουσική διαδροµή από την απόλυτη αδράνεια προς την απελευθερωτική δύναµη της άσκησης. Τρεις φίλοι συναντιούνται σε ένα οικείο χώρο γεµάτο παιχνίδια και αντικείµενα που µένουν σχεδόν πάντα αχρησιµοποίητα. Βυθισµένη στη ρουτίνα και την νωχελικότητα της καθηµερινότητας παραδέχονται µε χιούµορ αλλά και ειλικρίνεια τη βαθιά τους πλήξη. Τίποτα δεν τους κινητοποιεί κανένα σχέδιο δεν µοιάζει αρκετά ισχυρό για να τους σηκώσει από την αδράνεια. Μέσα από µουσικά επεισόδια εύστοχους διαλόγους και µία διαρκώς µεταβαλλόµενη σκηνική δράση η ιδέα της κίνησης και της άσκησης εµφανίζεται αρχικά σαν παιχνίδι σχεδόν σαν αστείο, σιγά-σιγά όµως η σκέψη και ο οραµατισµός του εαυτού ως «αθλητή» γίνεται σύµβολο προσπάθειας επιµονής και αλλαγής, ανακαλύπτοντας τη χαρά της δράσης τη δύναµη της συνεργασίας και της σηµασία του να τολµά κανείς να κάνει το πρώτο βήµα. Έτσι οι προσωπική τους αφύπνιση µετατρέπεται σε µία µικρή αισιόδοξη συµφωνία για τη ζωή.

Η µουσική του έργου αντανακλώντας την ένταση και την πολυµορφία της κίνησης επί σκηνής πλέκει οργανικά τα λυρικά µέρη και τα ορχηστρικά αποσπάσµατα, µε το σύγχρονο ρυθµό των χιπ χοπ τραγουδιών και την ενέργεια της ηλεκτρονικής χορευτικής µουσικής. Η εµπειρία εµπλουτίζεται από τη χρήση ηχητικού σχεδιασµού όπου ηχογραφηµένοι ήχοι της καθηµερινότητας αλληλεπιδρούν µε φυσικούς ήχους που παράγονται επί σκηνής δηµιουργώντας ένα ζωντανό αντιστικτικό διάλογο ανάµεσα στο ρεαλισµό και τη µουσική φαντασία.

Στην παραγωγή δίπλα στους µονωδούς Έφη Παπαδοπούλου (υψίφωνος), Πάρι Παρασκευαΐδη (τενόρος), Χρήστο Ραµµόπουλο (βαρύτωνος), και το µικρό µουσικό σύνολο της Ε.Λ.Σ., συµµετέχουν η Παιδική Χορωδία του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων (διδασκαλία – διεύθυνση Μαρία Κουτουλάκη), ο Γ.Σ. Απολλώνια και η SouthBreak Academy.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.