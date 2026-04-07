Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων: Αποτελέσματα διαγωνισμού πιάνου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των νικητών του Πανελλήνιου και Παγκύπριου διαγωνισμού πιάνου “Αλίκη Βατικιώτη” ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου στο Βενιζέλειο ωδείο Χανίων με μεγάλη συμμετοχή νεαρών ταλαντούχων πιανιστών και άριστη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες όπως τα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 5μελους επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από διακεκριμένους σολίστες και καθηγητές πιάνου, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου, Γιώργος Αραβίδης, έχουν ως εξής:

•Μεγάλοι (μέχρι 25 ετών): 1. Πάτσης Λεωνίδας . 2. Πεδιαδίτης Παναγιώτης. 3. Φερετζάκης Δημήτριος.

•Μικροί (μέχρι 15 ετών): 1. Πλυμάκης Λεωνίδας. 2. Φανουράκης Γιώργος. 3. Ντούλου Μέλια.

•Junior (μέχρι 12 ετών ). 1. Μαρκομανωλάκη Εμμανουέλα. 2. Ηλιάκη Γεωργία. 3. Τζίτζικας Γαρύφαλλος.

Οι νικητές των δύο πρώτων κατηγοριών θα συμπράξουν το χρόνου την άνοιξη με την Ορχήστρα του Βενιζελείου Ωδείου ως σολίστες παρουσιάζοντας concerto της επιλογής τους. Θα συμμετέχουν επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 στο φεστιβάλ πιάνου Ηρακλείου. Η νικήτρια της junior κατηγορίας θα έχει πιανιστική παρουσία ως σολίστ στην ανοιξιάτικη συναυλία του ωδείου.