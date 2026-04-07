Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων: Αποτελέσματα διαγωνισμού πιάνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι μικροί σολίστες, η ορχήστρα και ο μαέστρος Γιώργος Αραβίδης που τους διεύθυνε , στην μεγαλειώδη βραδινή Πασχαλιάτικη συναυλία στις 15 Απριλίου 2026 στο Βενιζέλειο ωδείο,στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα θεάτρου Μανώλης Σκουλούδης, στo πλαίσιo της παρουσίασης των περσινών νικητών το 6ου διαγωνισμού πιάνου Αλίκη Βατικιώτη.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των νικητών του Πανελλήνιου και Παγκύπριου διαγωνισμού πιάνου “Αλίκη Βατικιώτη” ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Απριλίου στο Βενιζέλειο ωδείο Χανίων με μεγάλη συμμετοχή νεαρών ταλαντούχων πιανιστών και άριστη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες όπως τα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 5μελους επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από διακεκριμένους σολίστες και καθηγητές πιάνου, καλλιτεχνικός διευθυντής του Ωδείου, Γιώργος Αραβίδης, έχουν ως εξής:
•Μεγάλοι (μέχρι 25 ετών): 1. Πάτσης Λεωνίδας . 2. Πεδιαδίτης Παναγιώτης. 3. Φερετζάκης Δημήτριος.

•Μικροί (μέχρι 15 ετών): 1. Πλυμάκης Λεωνίδας. 2. Φανουράκης Γιώργος. 3. Ντούλου Μέλια.

•Junior (μέχρι 12 ετών ). 1. Μαρκομανωλάκη Εμμανουέλα. 2. Ηλιάκη Γεωργία. 3. Τζίτζικας Γαρύφαλλος.
Οι νικητές των δύο πρώτων κατηγοριών θα συμπράξουν το χρόνου την άνοιξη με την Ορχήστρα του Βενιζελείου Ωδείου ως σολίστες παρουσιάζοντας concerto της επιλογής τους. Θα συμμετέχουν επίσης τον Φεβρουάριο του 2027 στο φεστιβάλ πιάνου Ηρακλείου. Η νικήτρια της junior κατηγορίας θα έχει πιανιστική παρουσία ως σολίστ στην ανοιξιάτικη συναυλία του ωδείου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

