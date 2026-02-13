menu
Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων: Απονομή πτυχίων και υποτροφιών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στις 12:00 το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων διοργανώνει ειδική πανηγυρική εκδήλωση απονομής πτυχίων και υποτροφιών των σπουδαστών του για το σχολικό έτος 2024- 2025, στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης».
Πιο συγκεκριμένα τις φετινές υποτροφίες για το σχολικό έτος 2024 -2025 λαμβάνουν οι μαθητές:
1. Κωνσταντουδάκης Γιώργος μαθητής στη σχολή κρητικής λύρας με καθηγητή το Δημήτρη Βακάκη. Την υποτροφία απονέμει το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, στη μνήμη της Έλενας και του Ελευθερίου Βενιζέλου, για εφέτος θα απονεμηθεί στη μνήμη του Νικολάου Παπαδάκη.
2. Κολλίντζα Αρετούσα μαθήτρια πιάνου στην τάξη της καθηγήτριας Ντόρας Μανιτάκη. Την υποτροφία απονέμει το Βενιζέλειο Ωδείο στην μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, για εφέτος θα δοθεί στη μνήμη του Γιώργου Αγοραστάκη τέως προέδρου του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων του Μίκη Θεοδωράκη και εκλεκτού φίλου του Ωδείου.
3. Παπαδόσηφος Μάνθος μαθητής πιάνου στην τάξη της καθηγήτριας Δέσποινας Δρακάκη. Την υποτροφία απονέμει το Βενιζέλειο Ωδείο στη μνήμη του Μανώλη Σκουλούδη, για εφέτος θα δοθεί στη μνήμη του Δημήτρη Καψωμένου, διατελέσαντος καθηγητή και καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου.
Την εκδήλωση πλαισιώνουν μαθητές του Ωδείου σε διάφορα μουσικά σχήματα και σύνολα με την καλλιτεχνική επιμέλεια του διευθυντή του Ωδείου αρχιμουσικού Γιώργου Αραβίδη, ο οποίος θα κάνει και σχετική διάλεξη με τίτλο: «Μουσική : Επάγγελμα ή Χόμπι;».
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

