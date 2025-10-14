menu
Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 2025
Διεθνή

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε στοές χρυσωρυχείου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν στοές χρυσωρυχείου πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στον δήμο Ελ Καγιάο της νότιας Βενεζουέλας, έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Δευτέρα.

Ομάδες του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν επιτόπου, σύμφωνα με την υπηρεσία, που σημείωσε ότι εντοπίστηκαν πτώματα θυμάτων σε τρεις στοές.

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί (νερό) από όλες τις στοές στον τομέα για να μειωθεί το επίπεδο των θυμάτων και κατόπιν θα γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης

