Βενεζουέλα: Mωρό ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα. Το «θαύμα» έγινε αργά το βράδυ της Παρασκευής, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Υπεράνθρωπες είναι οι προσπάθειες διάσωσης αλλά η οργή των σεισμόπληκτων της Βενεζουέλας που έχουν δηλώσει και αναζητούν 50.000 αγνοούμενους μεγαλώνει καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το αποκαλούμενο ως «περιθώριο επιβίωσης εγκλωβισμένων» των 48 έως 72 ωρών.