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Βενεζουέλα: 3.811 νεκροί από τους σεισμούς

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε χθες Τετάρτη έκκληση να συγκεντρωθούν δωρεές 296 εκατομμυρίων δολαρίων για να προσφερθεί τους επόμενους έξι μήνες βοήθεια σε 1,3 εκατ. πληγέντες του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου.

«Έχουμε σαφές σχέδιο: χρειαζόμαστε 296 εκατομμύρια δολάρια για να φτάσουμε σε 1,3 εκατομμύριο ανθρώπους με κοινωνικοοικονομικές ανάγκες για έξι μήνες. Πρόκειται για σχέδιο με χρονικό περιορισμό», είπε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Τομ Φλέτσερ από τη Βενεζουέλα, παρεμβαίνοντας μέσω βιντεοσύνδεσης σε συνεδρίαση κρατών μελών του ΟΗΕ.

Η έκκληση προστίθεται σε σχέδιο για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κοστολογημένο στα 632 εκατ. δολάρια, που ανακοινώθηκε στις αρχές της χρονιάς, όταν υπολογιζόταν ήδη πως χρειάζονταν αρωγή σχεδόν 8 εκατομμύρια πολίτες.

Λίγο πριν η χώρα υποστεί την καταστροφή της 24ης Ιουνίου, για το σχέδιο αυτό δεν είχαν εξασφαλιστεί παρά μόνο 115 εκατ. δολάρια, αλλά, έπειτα από αύξηση των συνεισφορών, είναι πλέον διαθέσιμα 300 εκατ. δολάρια.

Ο Τομ Φλέτσερ εξήρε τους δωρητές για τις συνεισφορές που έκαναν αμέσως μετά τους σεισμούς. Αλλά τόνισε πως «έχουμε ακόμη (χρηματοδοτικό) κενό 627 εκατομμυρίων δολαρίων για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες».

Στην ίδια συνεδρίαση, που έγινε ψηφιακά, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, ο Ιβάν Χιλ, κάλεσε να αποδεσμευτούν πόροι του κράτους της Λατινικής Αμερικής που έχουν παγώσει στο πλαίσιο κυρώσεων σε βάρος της χώρας του.

«Θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις χώρες που διατηρούν ακόμη δεσμευμένους πόρους που ανήκουν στη Βενεζουέλα να τους αποδεσμεύσουν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση», είπε ο κ. Χιλ.

Στους 3.811 νεκρούς ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού της 24ης Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, στους 3.811 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες σε τηλεοπτική παρέμβασή του.

«Μπορούμε να πούμε ότι ως σήμερα, 8η Ιουλίου 2026», έχει επιβεβαιωθεί ότι «3.811 αδελφοί και αδελφές μας δυστυχώς σκοτώθηκαν εξαιτίας της τραγωδίας του διπλού σεισμού», είπε ο κ. Ροδρίγκες, έχοντας πλάι του την αδελφή του, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 3.685 νεκρούς.

Ακόμη, οι σεισμοί προκάλεσαν «16.740 τραυματισμούς», ενώ 6.462 άνθρωποι διασώθηκαν. «Προσφέραμε βοήθεια σε 86.794 οικογένειες» και «17.907 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, ειδικά στην πολιτεία Λα Γουάιρα.

 

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