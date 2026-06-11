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Βελτιωμένη η κατάσταση στα Φαλάσαρνα αλλά…

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει φέτος η μεγάλη παραλία των Φαλασάρνων, αφού η λειτουργία των χώρων στάθμευσης και η απαγόρευση καθόδου των ΙΧ στο τμήμα της παραλίας που χρησιμοποιούνταν για “παρκάρισμα” στο παρελθόν συνεχίζεται για δεύτερο καλοκαίρι.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υφίστανται προβλήματα (παράνομοι δρόμοι, αυθαίρετες καταλήψεις κ.α.), που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αργά ή γρήγορα με την εφαρμογή όσων ορίζουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή.

Γιατί και σε αυτήν την περίπτωση το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ή βρίσκεται υπό διαμόρφωση, αλλά στην εφαρμογή είναι που… χάνονται τα πάντα! Και τα Φαλάσαρνα, όπως και οι άλλες προστατευόμενες περιοχές του Ν. Χανίων στο δίκτυο Natura 2000, δεν είναι απλώς άλλη μια παραλία, άλλη μια “πράσινη” ζώνη, αλλά ένας τόπος που θα πρέπει να διατηρηθεί και για τις επόμενες γενιές.

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