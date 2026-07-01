Βέλγιο: Πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα, υπάρχουν νεκροί

Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Αμβέρσα του Βελγίου, ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η τοπική αστυνομία.

Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:53 π.μ τοπική ώρα για μια “φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη” στον όγδοο όροφο ενός δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών στην περιοχή Λίνκερεβερ της Αμβέρσας, είπε η αστυνομία.

Το κτίριο, το οποίο εκκενώθηκε, στέγαζε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ανακοίνωσε η αστυνομία προσθέτοντας ότι πολλοί ένοικοι τραυματίστηκαν.

“Ζητούμε από τους κατοίκους της περιοχής που επηρεάστηκαν από τον καπνό να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους, αν κριθεί απαραίτητο, και να κλείσουν και τον κλιματισμό”, σημείωσε η αστυνομία.

Επί τόπου έχουν σπεύσει πολλά πυροσβεστικά οχήματα από διαφορετικές περιοχές.