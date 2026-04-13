Βazaar βιβλίου στο Μεγάλο Αρσενάλι

Συνεχίζεται έως τις 21 Απριλίου 2026 στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Κ.Α.Μ.) το bazaar βιβλίου µε εκδόσεις των ∆ήµου Χανίων, της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης, του Κ.Α.Μ. καθώς και ξεχωριστές εκδόσεις από άλλους εκδότες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων γύρω από την τέχνη, την ιστορία και την αρχιτεκτονική.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί στο κοινό η δυνατότητα να αποκτήσει σηµαντικές εκδόσεις που αποτυπώνουν την πολιτιστική κληρονοµιά και την καλλιτεχνική δηµιουργία των Χανίων, είτε δωρεάν είτε σε πολύ προσιτές τιµές, καθιστώντας τη γνώση και την τέχνη προσβάσιµη σε όλους.

Ώρες λειτουργίας:

∆ευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 20:00

Σάββατο 10: 00 – 16:00