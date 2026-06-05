Εδώ και λίγες ηµέρες έχουµε δύο νέα κόµµατα και περισσότερους συνδυασµούς στο πολιτικό σταυρόλεξο.

Ίσως έχει δίκιο ο πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για «πολιτική Βαβέλ».

Βέβαια στην ελληνική δηµοκρατία κάθε πολίτης έχει δικαίωµα να φτιάξει σύλλογο, οµάδα ή πολιτικό κόµµα.

Τώρα οι πολίτες χρειάζονται χρόνο για να σταθµίσουν τα νέα δεδοµένα.

Κατ’ αρχάς οι πολιτικοί Αρχηγοί πρέπει να αρχίσουν να µιλούν µαζί µε τα στελέχη τους.

Σε διαφορετική περίπτωση οι πολίτες δεν θα µπορέσουν να σταθµίσουν τα νέα δεδοµένα.

Αρκεί αυτό να γίνεται µε όρους στοιχειώδους λογικής.

Χωρίς φούµαρα, χωρίς φανατισµούς και χωρίς παλαβοµάρες.

∆εν είµαι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνουν έτσι τα πράγµατα.

Το ταµπεραµέντο µας είναι εκρηκτικό και κακός σύµβουλος.