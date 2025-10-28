menu
23.4 C
Chania
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Βατικανό για το ταξίδι του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Ένας και μοναδικός Κύριος, μια και μοναδική πίστη, μια βάπτιση»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι η φράση η οποία περιέχει τη βαθύτερη σημασία του ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει στο τέλος Νοεμβρίου ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄στη Μικρά Ασία, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είναι «ένας και μοναδικός Κύριος, μια και μοναδική πίστη, μια βάπτιση», με έμφαση στις κοινές ρίζες όλων των χριστιανών.

Ο πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβούν μαζί στη Νίκαια της Μικράς Ασίας για την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο ποντίφικας, παράλληλα, πρόκειται να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να έχει συνάντηση, στην ‘Αγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έκανε γνωστό σήμερα το Βατικανό, το πρωί της 27ης Νοεμβρίου ο πάπας θα αναχωρήσει από τη Ρώμη με προορισμό την ‘Αγκυρα όπου, μεταξύ των άλλων, θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο και τους ξένους, διαπιστευμένους διπλωμάτες.

Την επόμενη ημέρα, ο ‘Αγιος Πατέρας των Καθολικών θα μεταβεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Νίκαια, για την Οικουμενική Συνάντηση Προσευχής, στην περιοχή των αρχαιολογικών ανασκαφών της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Το βράδυ ο πάπας Πρέβοστ θα αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός ποντίφικας θα επισκεφθεί το μουσουλμανικό τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Φανάρι. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη δοξολογία και στη συνέχεια να έχει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον οποίο και θα υπογράψει κοινή διακήρυξη στο Πατριαρχικό Μέγαρο. Το απόγευμα, ο Λέων θα τελέσει λειτουργία στην Wolkswagen Arena.

Στις 30 Νοεμβρίου, ο πάπας θα επισκεφθεί τον αρμενικό καθεδρικό ναό της Κωνσταντινούπολης, και στις 10. 30 θα μεταβεί και πάλι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την ημέρα της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου και να εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του. Στις 12.30 θα ακολουθήσει Οικουμενική Ευλογία. Μετά το γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο ποντίφικας θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με προορισμό τον Λίβανο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum