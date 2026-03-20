Βαθύ το αποτύπωμα προσφοράς της Ζαχαρένιας Σημανδηράκη

Δημήτρης Μαριδάκης
0

Άνθρωπος πολυπράγμων που συνδύαζε το μεράκι με τον επαγγελματισμό, η Ζαχαρένια Σημανδηράκη άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα πολιτιστικά δρώμενα των Χανίων και στο πεδίο της επιστήμης. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, σε αφιέρωμα που οργανώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ιστορικό Καφέ «Κήπος», μοιράστηκαν αναμνήσεις και σκέψεις για τη ζωή και την πολυεπίπεδη προσφορά της Ζαχαρένιας Σημανδηράκη στην τοπική κοινωνία, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον οικοδεσπότη επιχειρηματία του Καφέ «Κήπος», Βασίλη Σταθάκη, να καλωσορίζει τον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά τον χώρο, και να αναφέρεται στα πολυάριθμα πολιτιστικά δρώμενα τα οποία οργάνωσε ή συμμετείχε ενεργά η αείμνηστη Ζαχαρένια Σημανδηράκη.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Χανίων (Ε.Π.Δ.Ν.Χ.), Δημήτρης Νικολακάκης, αναφερόμενος στην προσωπικότητα της Ζαχαρένιας Σημανδηράκη έκανε λόγο για μια «εκλεκτή πολυπράγμονα Χανιώτισσα», που υπήρξε πολυβραβευμένη συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ιστορική και λαογραφική ερευνήτρια, πρωτοπόρος στην καταγραφή της τοπικής προφορικής ιστορίας, επιμελήτρια εκδόσεων, συλλέκτρια, μεταφράστρια, σκηνοθέτιδα, ποιήτρια, εκφωνήτρια, χορωδός, τραγουδίστρια και χορεύτρια. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμμετοχή της άλλοτε ως πρόεδρος κι άλλοτε ως ενεργό μέλ

Η συνταξιούχος δημοσιογράφος, ποιήτρια, λογοτέχνις και αντιπρόεδρος της Ε.Π.Δ.Ν.Χ., Ελευθερία Κατσιφαράκη, αναφέρθηκε στην πολύχρονη φιλία της με τη Ζαχαρένια Σημανδηράκη και εξιστόρησε ορισμένα ευτράπελα αλλά και συγκινητικά περιστατικά που έζησε μαζί της, ενώ καταλήγοντας επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Η Ζαχαρένια Σημανδηράκη άφησε την ανεξίτηλη στάμπα της στον τόπο που γεννήθηκε και όχι μόνο, γιατί και οι επόμενες γενεές θα διαβάζουν τα βιβλία της και θα μαθαίνουν γι’ αυτή την σπουδαία γυναίκα με τις ποικίλες δραστηριότητες, που αγάπησε και τίμησε τόσο πολύ την γενέτειρα της. Ίσως δεν πρόλαβε να υλοποίηση όλα όσα ήθελε και που ονειρευόταν, όμως είμαι σίγουρη ότι η ψυχή της θα σεργιανά εδώ τριγύρω γλυκοτραγουδώντας και θα χαίρετε όταν κάτι όμορφο και δημιουργικό γίνεται».

Η δικηγόρος Ρόζα Μοτάκη – Κονταδάκη επεσήμανε ότι αν έπρεπε να βάλει έναν τίτλο στη βραδιά αυτός θα ήταν «Η μνήμη χειροκροτεί»: «Η Ρένια ήταν από μόνη της ένα κεφάλαιο ζωής ένα κεφάλαιο δημιουργίας και έμπνευση. Υυπήρχε μια γενναιότητα στη σκέψη, μια καθαρότητα, μια γενναιοδωρία, αλλά κυρίως μια πειθαρχία που συνόδευαν την ευγένεια και τη δύναμη της σκέψης. Η Ρένια ήταν ένας άνθρωπος μοναχικός, αλλά κι ένας άνθρωπος που “φώναζε” σαν παρουσία. Ευαίσθητος άνθρωπος με βαθιά ενσυναίσθηση, έντονη συναισθηματική αντίδραση σε ερεθίσματα, οξυμένη διαίσθηση και μεγάλη καλοσύνη». Βίωνε τον κόσμο με μεγάλη ένταση, μια μορφή “δυνατής ευαισθησίας” που επέτρεπε την κατανόηση του πόνου, την αποστροφή προς την υποκρισία και την εκτίμηση της ομορφιάς, συχνά συνδυαζόμενη με δημιουργικότητα και ανάγκη για ποιοτικές σχέσεις».

Η κόρη της εκλιπούσας, Άννα Σημανδηράκη – Grimshaw, είχε ετοιμάσει και προέβαλε ένα βίντεο για την προσωπικότητα της μητέρας της και ιδίως στους τέσσερις τομείς στους οποίους εκείνη αφιέρωσε τη ζωή της: «Τον πολιτισμό, την ιστορία, την τέχνη και τη ζωή. Όλα αυτά στην περίπτωσή της αλληλοσυμπληρώνονταν», εξήγησε, μιλώντας στα «Χ.ν.», ενώ υπογράμμισε ότι το κοινό χαρακτηριστικό που διέτρεχε όλες τις ασχολίες της ήταν η επιμονή της και η προσπάθειά της για το καλύτερο αποτέλεσμα. «Το κυριότερο ήταν ότι αγαπούσε τον τόπο της. Αυτή η αγάπη επηρέασε όλους τους τομείς με τους οποίους καταπιάστηκε. Για παράδειγμα υπήρξε η “φωνή” της παρέλασης, ενώ στο πεδίο της ιστορίας δεν έκανε μόνο επιστημονικές δημοσιεύσεις αλλά και ξεναγήσεις. Ακόμα και οι ερωτήσεις που έβαζε για το κυνήγι του θησαυρού τις Απόκριες είχαν πάντα έναν ιστορικό χαρακτήρα και βάθος γιατί ήθελε να γίνει το ευρύ κοινό κοινωνός της ιστορίας του τόπου. Επίσης, ό,τι έκανε ήταν συνυφασμένο με την προσωπική της ζωή. Για παράδειγμα όταν πηγαίναμε στη Μαλάθυρο, το χωριό του πατέρα μου, συνδύαζε το κομμάτι της ιστορικής έρευνας που είχε κάνει για το μαρτυρικό χωριό, με το πολιτιστικό κομμάτι ως παρουσιάστρια των επετειακών εκδηλώσεων για τα θύματα, αλλά και με το κομμάτι της ζωής καθώς φρόντιζε για τα κεράσματα μετά τις εκδηλώσεις μνήμης», υπογράμμισε η κα Σημανδηράκη – Grimshaw, ενώ επεσήμανε πως με ό,τι καταπιάνονταν η μητέρα της συνδύαζε το μεράκι με τον επαγγελματισμό.

Την εκδήλωση συντόνισε η Μέλπω Σκουλά, χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά η Ελένη Βαβουδάκη.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

