Βαθύ κράτος και ρουσφέτι

Είναι γεγονός ότι το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί στη δηµόσια ζωή της χώρας. Το ίδιο θα συµβεί και µε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τα δύο σκάνδαλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σεβασµός στο κράτος δικαίου. ∆είχνουν ότι επικρατεί αλαζονεία στην εξουσία και αντιδηµοκρατική συµπεριφορά. Αυτά τα σκάνδαλα επιβεβαίωσαν τη νοσηρότητα του κράτους, όταν µεταλλάσσεται σε κοµµατικό κράτος. Όταν λειτουργεί ένα σαθρό κράτος αναγκάζει τη χώρα µας να ζει το παρόν µε απελπισία και να φαίνεται ότι διαθέτει λίγες δυνάµεις για να τρέξει προς το µέλλον. Αυτό συµβαίνει όταν το κέντρο βάρους της πολιτικής εξουσίας µεθίσταται στο βαθύ κράτος. Τότε υπάρχει εκτροπή της δηµοκρατίας. Τότε δεν διευθύνουν τον τόπο οι υπεύθυνοι που καθορίζονται από τους νόµους και το σύνταγµα, αλλά από τους ανεύθυνους του παρακράτους.

πρωθυπουργός της χώρας περικυκλωµένος από τα σκάνδαλα, µας είπε ότι για το ρουσφέτι, για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την τραγωδία των Τεµπών φταίει το βαθύ κράτος. Όµως δεν µας είπε ποιοι αποτελούν το βαθύ κράτος, ποιοι το συντηρούν, ποιοι το κατευθύνουν και γιατί δεν έχει λάβει µέτρα αντιµετώπισης του. Το βαθύ κράτος δεν είναι «φυσικό φαινόµενο» για να θεωρείται αναπόφευκτο. Είναι όµως αισχύνη για τη δηµοκρατία, όταν ο πρωθυπουργός οµολογεί ότι στη χώρα επιδρά το βαθύ κράτος και όχι το επίσηµο κράτος. Η ύπαρξη του βαθέος κράτους αποτελεί απειλή στη δηµοκρατική πορεία της χώρας. Η λειτουργία ενός τέτοιου κράτους έφερε τη δικτατορία το 1967!

ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ

Αναµφίβολα στη χώρα µας λειτουργεί ένα σύστηµα πελατειακών σχέσεων. Αυτό το σύστηµα αρµολογήθηκε µε την πρακτική και µεθοδολογία των ρουσφετιών. Η δηµόσια διοίκηση γίνεται φέουδο του κόµµατος και το κράτος ιδιοκτησία του. Μια τέτοια κατάσταση εκµεταλλεύεται το κοµµατικό σύστηµα και πολλοί πολιτικοί έκαναν πολιτική καριέρα µε τη µέθοδο των ρουσφετιών. Είναι όµως καθιερωµένο να εξηγούνται τα ελαττώµατα και η καθυστέρηση της κοινωνικής ζωής, µε την ανεπάρκεια και τα λάθη του πολιτικού συστήµατος. Η θέση αυτή πέφτει στο σφάλµα να υπερτιµά την αυτονοµία της πολιτικής από το καθολικό κοινωνικό σύστηµα. Η εξουσία που διαθέτουν κυβερνήσεις και η ποιότητα της δραστηριότητας τους εξαρτώνται από την δοµή και τις συνήθειες της κοινωνίας. ∆εν είναι αµέτοχη η κοινωνία στο ρουσφέτι. Συνήθως τον ψηφοφόρο και τον βουλευτή τον συνδέουν περισσότερο οι προσωπικές σχέσεις παρά η σύγκλιση ιδεολογικών και πολιτικών απόψεων. ∆εν είναι υπερβολή αν προσοµοιάσουµε αυτήν την πολιτική πραγµατικότητα της κοινωνίας, µε το πρόβληµα της… κότας µε το αβγό.

Έκανε ο αείµνηστος Πεπονής µια σηµαντική µεταρρύθµιση µε τον ΑΣΕΠ, για να περιορίσει το ρουσφέτι των διορισµών στο δηµόσιο και ο λαός τον έστειλε… σπίτι του. Η εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ τον καταψήφισε γιατί δεν µπορούσε να διορίζει.

Υπάρχει λοιπόν συσχετισµός µεταξύ της κοινωνικής ζωής και του πνεύµατος του πολιτικού συστήµατος, µε την αποτελεσµατικότητα της κυβερνητικής µηχανής.

Ωστόσο γίνεται σήµερα µια προσπάθεια από την κυβέρνηση να ταυτίσει τις παράνοµες παρεµβάσεις των βουλευτών της στο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε τα παραδοσιακά ρουσφέτια που υπάρχουν από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. ∆εν υπάρχει καµιά ταύτιση όσον αφορά στο πολιτικό και ηθικό βάρος των ρουσφετιών. Υπάρχει µεσολάβηση των βουλευτών στη δηµόσια διοίκηση για παρανοµίες, παρεκκλίσεις, απάτες, υπεξαιρέσεις δηµοσίου χρήµατος. Γι’ αυτό το σκάνδαλο το πρόστιµο που θα επιβληθεί στη χώρα από την Ε.Ε θα φθάσει στο 1 δισ., ενώ οι γνήσιοι αγρότες έχασαν τις επιδοτήσεις τους. Από τις παράνοµες επιδοτήσεις έχουν επιστραφεί µέχρι σήµερα µερικές χιλιάδες ευρώ. Για παράδειγµα λοιπόν στην Κρήτη τα 2.000.000 αιγοπρόβατα έγιναν σ’ έναν χρόνο 7.800.000. Αυτό το σκάνδαλο όχι µόνο υπεξαίρεσε δηµόσιο χρήµα, αλλά επηρέασε και την κοµµατική συµπεριφορά των ενεργετηθέντων διά της παρανοµίας. Είχε πέσει λοιπόν πάνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένας κοµµατικός µηχανισµός που µοίραζε παράνοµο χρήµα και κέρδιζε ψηφοφόρους. Μάλλον γινόταν αναπαραγωγή της εξουσίας και όχι παραγωγή της αγροτικής οικονοµίας. Είχε γίνει ένα δείγµα του σαθρού κοµµατικού κράτους. Και ενώ ο αγροτικός κόσµος έχει βγει στους δρόµους, έρχεται ο υπουργός Α. Γεωργιάδης να επιβεβαιώσει την έλλειψη πολιτικής ευθιξίας. Το σκάνδαλο µας είπε του 1 δισ., είναι πολύ λίγο σε σχέση µε τα 3,2 δισ. που χειρίσθηκε ο οργανισµός και έδωσε συγχαρητήρια στις διοικήσεις του για τη… µικρή ζηµιά που προκάλεσαν. Και µη χειρότερα!

Σ’ άλλες χώρες οι κυβερνήσεις καταρρέουν µε τέτοια σκάνδαλα και στη χώρα µας τα επιβραβεύει ο υπουργός. Αδικείται η Ελλάδα αλλά και ο λαός του κυβερνητικού κόµµατος µε τέτοιες συµπεριφορές. ∆εν είναι ευτυχισµένοι οι ψηφοφόροι του για το σκάνδαλα!

ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ

Ο πρωθυπουργός της χώρας στο διάγγελµα του µας είπε ότι για τα σκάνδαλα και το ρουσφέτι φταίνε το βαθύ κράτος και οι οι παθογένειες του παρελθόντος. Όµως υποχρέωση µιας κυβέρνησης είναι να αντιµετωπίσει τις αδυναµίες του κράτους και να προστατέψει τον λαό από το παρακράτος. Η κυβέρνηση δεν εκλέγεται για να σχολιάζει τα προβλήµατα, αλλά για να δίνει λύσεις. Το βαθύ κράτος δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Είναι αποτέλεσµα της κακοδιαχείρισης της οικονοµίας, της µειωµένης ευθύνης έναντι των θεσµών και της υποταγής της πολιτικής στην οικονοµία.

Αυτό το βαθύ κράτος δεν κατευθύνεται από αγνώστους. Το αποτελούν ισχυροί οικονοµικοί παράγοντες, που µαζί µε τις επιχειρήσεις τους θεωρούν το κράτος ιδιοκτησία τους και την πολιτική διευθυντήριο τους. ∆υστυχώς εκµεταλλεύονται την οικονοµική δυσπραγία των κοµµάτων, τις φιλοδοξίες των πολιτικών τους και χρηµατοδοτούν τα κόµµατα. Στο παρελθόν είδαµε επιταγές µε τεράστια ποσά, ενός ολιγάρχη σ’ ένα κόµµα! Τα κόµµατα λοιπόν τα κρατούν σε οµηρία, για να προωθούν τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Η δήθεν ιδεολογική συγγένεια είναι προπέτασµα καπνού. Σήµερα τα κόµµατα χρωστούν στις τράπεζες πάνω από 11 δισ. και δεν τα ενοχλεί κανένας. Είναι όµηροι των τραπεζών. Πώς λοιπόν θα προστατέψουν τον λαό από τα «κοράκια» των τραπεζών που έχουν πέσει κατά πάνω του; Όµως είναι ευπειθή και στους ισχυρούς που κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθµούς, µεγάλες εφηµερίδες, funds, καρτέλ, ποδοσφαιρικές οµάδες. Σιγά να µη θέλουν να ενηµερώσουν σωστά τον λαό ή να έχουν αγαπήσει τόσο πολύ τον αθλητισµό. Τις λαϊκές µάζες θέλουν να κατευθύνουν.

Αυτοί όλοι λοιπόν συγκροτούν το πανίσχυρο βαθύ κράτος. Έχουν όνοµα και διεύθυνση. Έχουν όµως και εξουσίες. Έχουν εξουσίες όταν έχουν λόγο στον καταρτισµό των κυβερνήσεων. Έχουν εξουσίες όταν έχουν µοιρασθεί ύπατα αξιώµατα της πολιτείας, µε εγγυητές ισχυρούς οικονοµικούς παράγοντες. Έχουν γίνει ισχυρή πολιτική δύναµη, ανταγωνίστριας της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας. Πολιτικές δυνάµεις παίρνουν πρώτα τη στήριξη τους και µετά απευθύνονται στον λαό, αφού προηγουµένως έχουν προετοιµάσει το πολιτικό έδαφος, µε τα ισχυρά µέσα που κατέχουν. Την οικονοµία και τα µέσα µαζικής προπαγάνδας. Ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Προωθούν πολιτικούς. Εξαφανίζουν πολιτικούς. Αυτό είναι το βαθύ κράτος! Παρόλο που ο πρωθυπουργός οµολογεί την ύπαρξη του, η κυβέρνηση στα 6 χρόνια έχει δώσει στους ισχυρούς του απευθείας ανάθεση 20 δισ. Αν γινόταν ανοιχτός διαγωνισµός το δηµόσιο θα εξοικονοµούσε 7-8 δισ. Αυτοί οι ισχυροί έχουν «ξεκοκαλίσει» το πακέτο ανάκαµψης. Είναι όµως προκλητικό να βάζουν στην ίδια οµοταξία τους ολιγάρχες, µε τους πολίτες που αναγκάζονται να φτάσουν στο ρουσφέτι. Το βαθύ κράτος ανήκει στην ολιγαρχία. Η οικονοµική παντοδυναµία των πρώτων δηµιουργεί τη δυστυχία των δεύτερων. Οι ολιγάρχες δεν θέλουν ανακατανοµή του πλούτου, γιατί θα φέρει ανακατανοµή εξουσίας. Ο πρωθυπουργός διαπίστωσε την ύπαρξη του βαθέος κράτους.

Αυτό το κράτος δεν αντιµετωπίζεται µε αφορισµούς. Είναι κίνδυνος για τη δηµοκρατία στον αφήνεται να «τσαλαβουτά» στην πολιτική. Όταν η πολιτική τρέχει πίσω από την οικονοµία, υπάρχει απόκλιση της δηµοκρατίας. Είναι ολοφάνερο ότι µεγάλο τµήµα του πολιτικού συστήµατος συµµορφώνεται µε το βαθύ κράτος. Το φοβάται!

Πολλοί πολιτικοί έχουν ταυτίσει την πολιτική τους ανέλιξη µε τη στάση του απέναντι τους. Έχουµε ένα πολιτικό σύστηµα υποταγµένο σ’ αυτό το πανίσχυρο κράτος. Πρόκειται για ξεπεσµό της πολιτικής και για µια δηµοκρατία χωρίς ορίζοντα. Για µια χώρα σε δοµική ακινησία. Προσπάθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να αντιµετωπίσει τους ολιγάρχες του βαθέος κράτους µε τις τηλεοπτικές άδειες, που δεν πλήρωναν τίποτα στο δηµόσιο και παρολίγον να στείλουν στην φυλακή ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ. Συσπειρώθηκε εναντίον µιας δίκαιης απόφασης µεγάλο µέρος του πολιτικού συστήµατος και των δικαιοσύνης. Ο σηµερινός πρωθυπουργός που αναφέρεται σήµερα στο βαθύ κράτος έκανε αγώνα για την προστασία του, στο θέµα των τηλεοπτικών αδειών. Θυµίζει τον Εβραίο που ενώ έδερνε συµπολίτη του, φώναζε βοήθεια γιατί τον… δέρνουν. Παρόλα αυτά αν υπάρχει πολιτική βούληση και ενότητα του πολιτικού συστήµατος, µπορεί να αντιµετωπισθεί το βαθύ κράτος. Μπορεί να αποµακρυνθεί από την πολιτική για να αναπνεύσει η δηµοκρατία. Η δηµοκρατία όταν λειτουργεί ελεύθερα είναι ισχυρή. Όταν µοναδικό της στήριγµα είναι ο λαός από καχεκτική µπορεί να γίνει ρωµαλέα. Είναι εξάρτηση να καµαρώνει κάποιο κόµµα όταν το στηρίζει το βαθύ κράτος ή έχει την στήριξη των καναλιών του και έχει περάσει τον… ρουβίκωνα! Η δηµοκρατία είναι τρόπος ζωής. ∆ηµοκρατία θα πει να υπάρχει καθολική αξιοπρέπεια στον λαό.

∆εν υπάρχει δηµοκρατία όταν καθοδηγείται από µια αριστοκρατική ολιγαρχία. Η δηµοκρατία δεν καταργείται µόνο από τα τάνκς, αλλά και από τη λειτουργία ενός ανεξέλεγκτου παρακράτους. Ενός κρότους που κρύβεται πίσω από τα τερτίπια της οικονοµίας και κατευθύνεται από τους οικονοµικούς δικτάτορες.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στην αναθεώρηση θα προβλέπεται διάταξη για το ασυµβίβαστο βουλευτή και υπουργού, µε στόχο να αντιµετωπισθεί το παραδοσιακό ρουσφέτι. Ο υπουργός θα παραιτείται από βουλευτής και την έδρα του θα παίρνει ο πρώτος επιλαχών. Μα και σήµερα µπορεί ένας υπουργός να µην είναι βουλευτής. ∆εν απαιτείται συνταγµατική αναθεώρηση. Σήµερα από τα 58 µέλη του υπουργικού συµβουλίου τα 16 είναι εξωκοινοβουλευτικοί. Πρόκειται για συνταγµατικό ακροβατισµό, όπως λένε οι συνταγµατολόγοι. Προτείνεται ένα σχήµα µε βουλευτές υπό αναστολή. Εάν στόχος είναι το ρουσφέτι τότε αυτό θα διπλασιαστεί, από τον υπό προθεσµία υπουργό αποπροσανατολισµού. Μ’ αυτά που προτείνονται η Βουλή καθίσταται έρµαιο του πρωθυπουργού µε τους ανασχηµατισµούς. ∆εν γίνεται σεβαστό το αποτέλεσµα της λαϊκής βούλησης. Η σύνθεση της Βουλής µεταβάλλεται όποτε το θελήσει ο πρωθυπουργός. Παρουσιάζουν αυτές οι προτάσεις τον βουλευτή φαύλο και επικίνδυνο, να ασκεί συγχρόνως τα καθήκοντα του υπουργού. Μόνο που δεν τον βάζουν σε µια… γυάλα για να τον βλέπει µόνο ο ψηφοφόρος. Αν όµως είναι οι βουλευτές επίφοροι µόνο στο ρουσφέτι και είναι υπουργοί, τότε θα πρέπει σήµερα κιόλας ο πρωθυπουργός να συγκροτήσει υπουργικό συµβούλιο µόνο από εξωκοινοβουλευτικούς. Το σύνταγµα της χώρας το επιτρέπει!

Παρόλα αυτά το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν µπορεί να ξεσπάσει στη λειτουργία του κοινοβουλευτισµού. Να το πληρώσουν αυτοί που το διέπραξαν. ∆εν είναι παραδοσιακό ρουσφέτι, αλλά πολιτική διαφθορά και εκτραχηλισµός του ήθους και ύφους της εξουσίας. ∆εν ισοσκελίζεται το πολιτικό κόστος µε την απαξίωση του βουλευτικού λειτουργήµατος. Μόνο που δεν τιµωρείται ο βουλευτής µε ακοινωνησία. Λέγεται επίσης να καταργηθεί ο σταυρός προτίµησης στις εκλογές, για να αντιµετωπισθεί το ρουσφέτι. Είναι γνωστό ότι οι εκλογές του 1985, έγιναν χωρίς σταυρό προτίµησης. Οι βουλευτές είχαν αφήσει την επαφή τους µε τον λαό και έτρεχαν πίσω από τον αρχηγό, για να τύχουν της εύνοιάς του και να τοποθετηθούν σε εκλόγιµη θέση. Τα αρχηγικά κόµµατα έγιναν περισσότερο αρχηγικά. Το σύστηµα απέτυχε και επανήλθε ο σταυρός προτίµησης. Λέγεται ότι στη Γερµανία δεν υπάρχει σταυρός προτίµησης. Όµως εκεί τα κόµµατα έχουν σωστή δηµοκρατική οργάνωση και αξιοκρατία. ∆εν µαζεύουν τυχαίους ψηφοφόρους και περιπατητές της Κυριακής για να εκλέξουν τον αρχηγό. Αλήθεια πότε θα σταµατήσει αυτή η απροσδιόριστη κοµµατική παράσταση; Μόνο που δεν γίνονται δεήσεις να ‘ναι καλός καιρός για να προσέλθουν περισσότεροι… περιπατητές! Υπάρχει τρόπος αντιµετώπισης του βαθέος κράτους και του ρουσφετιού. Να οικοδοµηθεί κοινωνικό κράτος και κράτος δικαίου και να σταµατήσει η κοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης. Τα θεσµικά επιπόλαια µέτρα που ανακοινώθηκαν αφορούν την επικοινωνιακή προπαγάνδα. Το βαθύ κράτος δεν ξεριζώνεται µε αναφορές. Όταν έµαθε ο κ. Καραµανλής τη δολοφονία Λαµπράκη αναφώνησε «Ποιος κυβερνά τον τόπο;». Ήταν το παρακράτος. ∆εν σώθηκε πολιτικά τότε!

*Ο Β. Πεντάρης είναι π. βουλευτής Χανίων