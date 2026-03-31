Βασίλης Σπανάκης: «Προχωρούν οι διαδικασίες για τα σχολικά συγκροτήματα ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ Ηρακλείου Κρήτης»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για τις ενέργειες που έχουν γίνει για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων για το ΕΝΕΕΓΥΛ και το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Κρήτης με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφέρθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης Επίκαιρης Ερώτησης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σπανάκης ανέφερε πως για το ΕΝΕΕΓΥΛ Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ στη Νέα Αλικαρνασσό σε ακίνητο δημοτικής ιδιοκτησίας ο Δήμος -ανταποκρινόμενος στην έκδοση Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών – υπέβαλε πρόταση για την «Ανέγερση ΕΝΕΕΓΥΛ Δήμου Ηρακλείου ως Ειδικό Σχολείο», συνολικού προϋπολογισμού 962.499,59 ευρώ, η οποία ήδη έχει ενταχθεί και υλοποιείται.
Στη συνέχεια, ο κ. Σπανάκης είπε ότι με την ολοκλήρωση των Υποέργων, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης θα ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την
κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού του ΕΝΕΕΓΥΛ, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 7,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα τόνισε πως έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την ανέγερση μόνιμων εγκαταστάσεων για το ΕΕΕΕΚ Ηρακλείου Κρήτης στη Νέα Αλικαρνασσό (ακίνητο πρώην ΟΤΕ).
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών επεσήμανε, επίσης, πως ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης εντάχθηκε σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την «αντιμετώπιση ζημιών από σεισμό» προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 με ποσό 100.000 ευρώ για τις θεομηνίες.
Επιπλέον, υπογράμμισε πως για το 2025 ο Δήμος έχει λάβει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσό ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες και 686.100 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ποσά με τα οποία αναμένεται να χρηματοδοτηθεί και το 2026.
Τέλος, ο κ. Σπανάκης τόνισε πως το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε ουσιαστική συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τους Δήμους για την επίλυση των προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε πως η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ως άμεση προτεραιότητα τα θέματα της Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται και με το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»»

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης πατώντας https://www.youtube.com/watchv=tYIe1gBS5bE&t=261s

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

