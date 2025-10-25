Βασιλικά αντίτυπα βιβλίων της Τζέιν Όστεν παρουσιάζονται στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Βασιλικό αντίτυπο του βιβλίου «Περηφάνεια και Προκατάληψη» (Pride and Prejudice) εκτίθεται για πρώτη φορά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στη νότια Αγγλία.

Πιστεύεται ότι αποσπάσματα από το συγκεκριμένο βιβλίο διάβαζε ο πρίγκιπας Αλβέρτος φωναχτά στη βασίλισσα Βικτώρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με τα ημερολόγια της βασίλισσας, ο Αλβέρτος άρχισε να της διαβάζει το μυθιστόρημα τον Ιούλιο του 1853, ενώ εκείνη ανάρρωνε από ιλαρά. Αργότερα το περιέγραψε ως «πολύ διασκεδαστικό», «αξιοθαύμαστα γραμμένο» και «ενδιαφέρον και ψυχαγωγικό».

Το μυθιστόρημα εκδόθηκε ανώνυμα το 1813 και η πρώτη έκδοση εξαντλήθηκε μέσα στον πρώτο χρόνο. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα στην αγγλική γλώσσα.