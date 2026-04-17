Βαρκελώνη: Διάσκεψη της παγκόσμιας αριστεράς για κινητοποίηση μπροστά στην άνοδο της άκρας δεξιάς

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα ηγηθούν μιας διάσκεψης της παγκόσμιας αριστεράς στη Βαρκελώνη σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν την πολυπολικότητα και να κινητοποιήσουν τα αριστερά κινήματα μπροστά στην άνοδο της άκρας δεξιάς.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διάσκεψη, την οποία οργανώνει η Ισπανία και αριστερά πολιτικά δίκτυα, πραγματοποιείται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μειώνει δραστικά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι ΗΠΑ, προχωρά σε στρατιωτικές επεμβάσεις και απειλεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, κινήσεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια τάξη και τις διεθνείς σχέσεις, ωθώντας τις χώρες να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες τους.

Στόχος της λεγόμενης «Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης», που γεννήθηκε μετά από την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές της ΕΕ το 2024, είναι να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές των αριστερών ιδεών και να καταλήξει σε μια διακήρυξη κοινών δράσεων σε διάφορους τομείς, από την υπεράσπιση της δημοκρατίας έως την πράσινη μετάβαση, ανέφεραν οι διοργανωτές.

Η αυριανή εκδήλωση, με τίτλο «Προς υπεράσπιση της δημοκρατίας», διοργανώνεται από την ισπανική κυβέρνηση και αποτελεί την τέταρτη φάση μιας συνόδου κορυφής που ξεκίνησαν ο Λούλα και ο Σάντσεθ το 2024.

Και οι δύο ηγέτες επικρίνουν έντονα την κυβέρνηση του Τραμπ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να δηλώνει δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν. Εξάλλου και οι δύο είναι αντιμέτωποι με την άνοδο της άκρας δεξιάς ενόψει των επερχόμενων εκλογών στις χώρες τους.

Στη διάσκεψη θα πάρουν μέρος, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα – ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ-και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Μεξικανός ηγέτης στην Ισπανία από το 2018.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προοδευτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις να ενωθούν για να μεταδώσουν στο κοινό, ειδικά στην Ισπανία, ότι ανήκουμε σε κάτι που υπερβαίνει την εσωτερική πολιτική», σχολίασε ο Σάντσεθ από το Πεκίνο στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κίνα, όπου αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς.

Η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχασε μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητές της με την ήττα στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο Σάντσεθ χαιρέτισε το γεγονός, σχολιάζοντας: «μπορούμε να σταματήσουμε το κύμα και η Ουγγαρία το απέδειξε».