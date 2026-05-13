Βαριές κατηγορίες σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για τη ληστεία στη Φθιώτιδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων .

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση ,

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) .

Επίσης πλημμελήματα όπως

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

