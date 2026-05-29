Βαριά “καµπάνα” σε οδηγό στα Δικαστήρια Χανίων

■ Για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα βαριάς σωµατικής βλάβης

Σε ποινή φυλάκισης 29 µηνών µε αναστολή και 1000 ευρώ δικαστικά έξοδα καταδικάστηκε

ένας 41χρονος Ρεθυµνιώτης που τον Ιανουάριο του 2025 δεν σταµάτησε σε µπλόκο της

αστυνοµίας αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και για να τον σταµατήσουν οι αστυνοµικοί πυροβόλησαν τα πίσω λάστιχα του αγροτικού του!

Η δίκη έγινε χθες το πρωί στο Τριµελές Εφετείο Πληµµεληµάτων που καταδίκασε τον

41χρονο για: Απόπειρα βαριάς σωµατικής βλάβης κατά συρροή, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία µπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, αντίσταση και απείθεια.

Οι αστυνοµικοί που κατέθεσαν είπαν ότι ο κατηγορούµενος µείωσε ταχύτητα δείχνοντας ότι θα σταµατούσε µπροστά τους αλλά ξαφνικά ανέπτυξε ταχύτητα και πέρασε δίπλα τους και

τότε αυτοί πυροβόλησαν τα πίσω λάστιχα του. Αυτός συνέχισε για 2-3 χλµ.

ακόµα µέχρι που ακινητοποιήθηκε από άλλο µπλόκο. Οι αστυνοµικοί του ζήτησαν να βγει έξω και να παραδοθεί, αυτός παρέµεινε µέσα στο αµάξι και εκείνοι έσπασαν το τζάµι και τον

συνέλαβαν.

Στην απολογία του ο 41χρονος ζήτησε συγγνώµη για την πράξη του και σηµείωσε πως εκείνη την ηµέρα ήταν θυµωµένος λόγω ενός θέµατος που είχε προκύψει µε την πρώην σύντροφο του. Ανέφερε πως λάµβανε φαρµακευτική αγωγή για ψυχιατρικά θέµατα και το διάστηµα αυτό την είχε σταµατήσει για µια εβδοµάδα κάτι που επέτεινε την συναισθηµατική του κατάσταση. Αρνήθηκε πως οδηγούσε επικίνδυνα και πως δεν απείλησε τη ζωή των αστυνοµικών.

Για “ελιγµό επανατοποθέτησης” του εντολέα του προκειµένου να αποφύγει το µπλόκο µίλησε ο δικηγόρος υπεράσπισης κ. Γιάννης Μαυροµατάκης συµπληρώνοντας πως όταν συνελήφθη ο 41χρονος ήταν σε κατάσταση “αφασίας” καθώς δεν είχε λάβει τη φαρµακευτική του αγωγή.

Ο ίδιος παρατήρησε πως µε βάση τη νοµοθεσία για τους κανόνες εµπλοκής οι αστυνοµικοί δεν είχαν το δικαίωµα να πυροβολήσουν γιατί ο 41χρονος δεν έφερε όπλο µαζί του, ούτε εκδήλωσε καµία απειλή.