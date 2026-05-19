Βανδαλισμός στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την πινακίδα για την ιστορική μάχη των Σελινιωτών εναντίον των Γερμανών ναζί τον Μάη του 1941 κατέστρεψαν άγνωστοι στο ιστορικό φαράγγι της Καντάνου.

Τον βανδαλισμό διαπίστωσε ο Κωστής Πετράκης, κοινωνιολόγος και μέλος της «Πρωτοβουλίας για τη διάσωση του ιστορικού φαραγγιού της Καντάνου, ο οποίος σε κείμενό του αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Στη χθεσινή επίσκεψη μου στο ιστορικό  φαράγγι της /Καντάνου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: η πινακίδα που είχαμε τοποθετήσει ως πρωτοβουλία το 2008  στο μέσο περίπου του φαραγγιού στην αυλή του εκκλησακιού, του« Αγίου Ειρηναίου» και που σηματοδοτούσε την ένδοξη μάχη των Σελινιωτών εναντίων των Γερμανών ναζί στις 24καΙ 25 Μάη 1941 πλέον δεν υπάρχει , παρά μόνο στην φωτογραφία που επισυνάπτω ,Ήταν τέτοια η μανία και το μίσος καταστροφής των αγνώστων που εξαφανίσανε ακόμα και τα σπασμένα κομμάτια της πινακίδας καταστράφηκε πιθανόν από κάποια αιχμηρά αντικείμενα μιας και φαίνονται,κάποια σημάδια πάνω στον βράχο όπου την είχαμε στερέωσε πολύ προσεκτικά και πολύ στέρεα

 Προφανώς και ορισμένοι ενοχλούνται από την ένδοξη αντίσταση των προγόνων μας και προβαίνουν σε αυτούς τους «άνανδρους» και άτιμους  βανδαλισμούς, ντροπή τους!επειδή ο χώρος είναι κηρυγμένος ιστορικός και επειδή ο συγκεκριμένος χώρος  είναι επίσημα κηρυγμένος ως ιστορικός προστατεύεται από την νομοθεσία ,θεωρώ, ότι θα πρέπει άμεσα να επιληφθεί του θέματος η Δικαιοσύνη !κα

Επίσης παρακαλείται ηΔημοτική αρχή ,Καντάνου -Σελίνου, να φροντίσει για την άμεση αντικατάσταση της κατεστραμμένης πινακίδας διότο ο χώρος είναι επισκέψιμος και χώρος εκδηλώσεων που τιμούν την «αντιστσταση των Σελινιωτών ενάντια στους Γερμανούς ναζί και όχι χώρος  για να τιμούνται ο καταστροφές ων ιδεολογικών απογόνων τους!»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

