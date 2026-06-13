Βανδαλισμός: μια πληγή που δεν κλείνει

Όσο δεν μπαίνουν κανόνες, τόσο οι βανδαλισμοί θα συνεχίζονται. Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύουμε εικόνες ντροπής. Εντός και εκτός πόλης, καταγράφουμε μουτζούρες σε ακίνητα, μνημεία, ακόμα και πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ντροπή.

Είναι σαφές πως τα μνημεία και οι ιδιοκτησίες δεν είναι μέρος για να βγάζουμε τα… απωθημένα μας. Οι πινακίδες επίσης του ΚΟΚ δεν είναι ταμπλό αφισοκολλήσεων ή για να κολλάμε αυτοκόλλητα. Κι ενώ για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση, στην προκειμένη κατάσταση η λύση επιβάλλεται να αρχίζει από την παιδεία και να τελειώνει αν χρειαστεί με κυρώσεις.