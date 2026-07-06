Βανδάλισαν το 2ο ΔΣ Νάξου Ν. Καστελλάνος

Στόχος βανδαλισμών από αγνώστους έγινε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τις τελευταίες ημέρες το 2ο 14θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου, ένα από τα πλέον σύγχρονα σχολικά συγκροτήματα του νησιού. Οι ζημιές που προκλήθηκαν προκάλεσαν έντονη απογοήτευση στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αφορούν έναν χώρο που φιλοξενεί καθημερινά περίπου 300 μαθητές και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια εκπαίδευση στη Νάξο.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο διευθυντής του σχολείου, Νίκος Καστελλάνος, στάθηκε στη μοναδικότητα του σχολείου και στη μακρόχρονη προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη δημιουργία και την αναβάθμισή του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα σχολείο που διαμορφώθηκε μέσα από πολυετή εργασία και συνεχείς παρεμβάσεις, ώστε να προσφέρει στους μαθητές ένα σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο περιβάλλον μάθησης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το σχολείο δεν αποτελεί απλώς ένα δημόσιο κτήριο, αλλά έναν χώρο όπου καθημερινά καλλιεργούνται η γνώση, οι αξίες, η δημιουργικότητα και η συνεργασία. Για τον λόγο αυτό, οι πρόσφατοι βανδαλισμοί προκάλεσαν ιδιαίτερη θλίψη, καθώς έπληξαν έναν χώρο που δημιουργήθηκε με μεγάλη προσπάθεια και υπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των παιδιών.

«Η βία εξαπλώνεται σαν ένας επικίνδυνος κοινωνικός ιός. Όσο όλοι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τις βαθύτερες αιτίες της με συνέπεια, υπευθυνότητα και συλλογική δράση, τόσο εκείνη αναπαράγεται και υπονομεύει θεσμούς, αξίες και πρότυπα. Όταν, όμως, η βία εισβάλλει στο σχολείο, δεν προσβάλλεται μόνο ένα δημόσιο κτήριο, προσβάλλεται η ίδια η Παιδεία. Το 2ο 14/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου θα συνεχίσει να αποτελεί χώρο παιδείας, πολιτισμού, δημοκρατίας και δημιουργίας. Με ενότητα, συνεργασία και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκλήθηκαν, με τη συμβολή όλων μας και ιδιαίτερα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς και του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας, κ. Φώτη Μαυρομάτη» – αναφέρει σε δημόσια ανάρτησή του ο διευθυντής του σχολικού συγκροτήματος.