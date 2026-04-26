Βανδάλισαν προτομή νεκρού αστυνομικού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
 Την προτομή του αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη, που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία, στη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη, βανδάλισαν άγνωστοι, χθες το βράδυ, με μαύρη μπογιά.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κεντρική του σελίδα, τον βανδαλισμό καταδίκασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαιρίδης, ο οποίος έγραψε σε ανάρτηση του: «Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είχα αναφέρει ότι 100 φορές και αν το βανδαλίσουν 101 θα είμαστε εκεί να το αποκαταστήσουμε.

Χθες το βράδυ κάποια αρρωστημένα μυαλά προχώρησαν σε αυτή την εμετική πράξη. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί.

Αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει με την συμβολή όλων να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και για να γίνει αυτό πρέπει άπαντες να δράσουμε με αποφασιστικότητα, μακριά από φοβικά σύνδρομα. Το οφείλουμε στους Ήρωες μας που έπεσαν στο καθήκον και στις νέες γενιές».

Η προτομή βρίσκεται στο πάρκο που φέρει το όνομα του Γιώργου Λυγγερίδη, στην πλατεία Σιντριβανίου, και στα αποκαλυπτήριά της, που έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο, είχαν παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπρόσωποι των κομμάτων, υπουργοί, βουλευτές, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης κά.

 

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

