Βανδάλισαν πινακίδα στην Παλαιόχωρα

Την πινακίδα που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της Παλαιόχωρας βανδάλισαν άγνωστος/άγνωστοι δράστης/ες, όπως γνωστοποίησε το τοπικό συμβούλιο της περιοχής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «απαράδεκτη ενέργεια σημειώθηκε τις περασμένες ημέρες στην είσοδο της Παλαιοχώρας, καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε βανδαλισμό της διακοσμητικής εγκατάστασης που δημιουργήθηκε με σκοπό να ομορφύνει την εικόνα του χωριού και να καλωσορίζει τους επισκέπτες.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοχώρας καταδικάζει απερίφραστα αυτή την ενέργεια και τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας και των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Θα αναζητηθούν ευθύνες προς κάθε κατεύθυνση, ενώ καλούμε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Ο Πρόεδρος Βιτσιλάκης Ευτύχης,

Τα Μέλη»