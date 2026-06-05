Βάμος: Τουρνουά βόλεϊ παγκορασίδων – Ο ΣΦΠΧ στην πρώτη θέση

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Με µεγάλη επιτυχία και µε τον ΣΦΠΧ να κατακτάει την πρώτη θέση πραγµατοποιήθηκε στο κλειστό γυµναστήριο του Βάµου το τουρνουά βόλεϊ παγκορασίδων µε διοργανωτή την Τάνο Αποκορώνου.

Σηµαντική η συµβολή των ανθρώπων του συλλόγου του Αποκόρωνα και ιδιαίτερα του προέδρου Κωνσταντίνου Βροντάκη και του έφορου Παντελη Σαπουνακη που έκαναν και τις απονοµές µαζί µε τον Κωστα Παπαδακη -Μελος Του Ιδρυµατος Ελευθεριος Βενιζελος, συγγενης του αείµνηστου Νικου Παπαδακη.

Παραβρέθηκαν πολλοί γονείς και άνθρωποι του αθλήµατος όπως ο Σταµάτη Πιπεράκης, ο προπονητής γυναικών του ΣΦΠ Χανια ∆ήµος Μπουρµπακης και η Οµοσπονδιακή προπονήτρια του Κλιµακιου ∆υτικής Κρήτης Γεωργία Τσάτσου.

Οι αγώνες πιο αναλυτικά:

Τελικός

• ΣΦΠΧ – ΝΑΟ Σούδας 3-0

Σετ: 26-24 (27′), 25-21 (17′), 27-25 (20′).

∆ιαιτητες: Αποστολίδης Χρήστος – Βασιλάκη Τάνια (Ρεθύµνου) οι οποίοι διηύθυναν όλους τους αγώνες.

ΣΦΠΧ (Τζανετέα Κ.): Κουκουτσάκη Αλίκη, Μαυριγιαννάκη Φ., Βογιατζή ∆., Μουσουράκη ∆., Κουκλάκη Ελ., Καστανάκη Ι. (6αδα), Χαρτα Μ., Καπνισακη Α., Μετζιδακη Α., Μυξακη Μ., Φραγκιαδακη Μελ. (λ), Πραµατευτακη Ολ. (λ).

Σούδα (Λεκάκος Ευ. – Κλειδάκη Ευ.): Χαρρισάκη Ι., Ζµάλι Ε., Βερναδάκη Κλ., Σταυγιανουδάκη Β., Πανάγου Σ., Κασαπάκη Ε. (6αδα), Αρβανιτιδη Ελ., Βαρουξακη Αικ. (λ), Τοπουζιδου Χ. (λ)

Μικρός τελικός

• Τάνος Αποκορώνου – Κύδων 3-0

Σετ: 25-12 (17′), 25-23 (22′), 25-18 (20′)

Τάνος (Κλειδάκη Ευ.): Καφεσάκη Παρ., Αλεξανδράκη Κ., Ντοντάι Μ., Μπακατσάκη Ε., Πιπεράκη Ε., Ζιλινσκαιτε Λ. (6αδα), Λαγουδακη Μ., Τσικιζιδου Ιρ., Σαπουνακη Ε., Μαρινακη Α., Τσιτσιριδακη Χ. (λ), Χανι Γ. (λ).

Κύδων (Τριπολιτσιώτη Σ.): Μαριδάκη Α., Βασίλας Μ., Κορνάρου Ε., Αργυροπούλου Α., Ανθουλούδη Ολ., Κουρή ∆. (6αδα), Γιανναρακη Β., Κοµισοπουλου Μ., ∆αµανακη Γ., Κουστα Ρ., Τουσκα Α., Κουκαδακη Μ. (λ).

Ηµιτελικοί

• Τάνος – ΣΦΠΧ 0-3

Σετ: 9-25 (12′), 11-25 (17′), 8-25 (20′).

Τάνος (Κλειδακη Ευ.): Καφεσακη Π., Ντονται Μ., Ζιλινσκαιτε Λ., Αλεξανδρακη Κ. ,Τσικιτζιδου Ιρ. (6αδα), Λαγουδακη Μ., Πιπερακη Α., Σαπουνακη Ε., Μαρινακη Α., Τσιτσιριδακη Χ. (λ), Χανι Γ. (λ).

ΣΦΠΧ (Τζανετεα Κ.): Κουκουτσακη Αλ., Χαρτα Μ., Βογιατζη ∆., Μαυριγιαννακη Φ., Κουκλακη Ελ., Καστανακη Ι. (6αδα), Μουσουρακη ∆., Μετζιδακη Α., Καπνισακη Ε., Μυξακη Μ., Φραγκιαδακη Μ. (λ), Πραµατευτακη Ολ. (λ).

• Σούδα – Κύδων 3-0

Σετ: 25-5 (7′), 25-11(12′), 25-18 (25′)

Σούδα (Λεκακος Ευ.-Κλειδακη Ευ.): Χαρισσακη Ι., Σταυγιανουδακη Β., Βερναδακη Κλ., Κασαπακη Ε., Ζµαλι Ε., Παναγου Σ. (6αδα), Βαρουξακη Α., Αρβανιτιδη Ε., Τοπουζιδου Χ. (λ).

Κύδων (Τριπολιτσιωτη Σ.): Μαριδακη Α., Γιανναρακη Β., Αργυροπουλου Α., Ανθουλουδη Ολ., Βασιλας Μ., Κορναρου Ε. (6αδα) Κοµισοπουλου Μ., ∆αµανακη Γ., Κουστα Ρ., Τουσκα Α., Κουρη ∆., Κουκαδακη Μ. (λ).

*Ευχαριστήριο από Τάνο

Ο ΑΟ Τάνος Αποκορώνου ευχαριστεί όλους όσοι βοήθησαν να διεξαχθεί µε επιτυχία το τουρνουά και υπόσχεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει θεσµός.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Στα τελευταία παγκρήτια πρωταθλήµατα τους τίτλους κατέκτησαν ο Αστέρας στις Κορασίδες Β’ και η ΓΕΙ στις Παγκορασίδες Β’. Οι τελικοί:

Κορασίδων Β’

Τελικοί

• Αστέρας – Αρης Γουρνών 3-1

• Αρης Γουρνών – Αστέρας 1-3

*Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Αστέρας Κρήτης.

Παγκορασίδων Β’

Β’ Τελικός

• ΓΕΙ – Ανεµος 3-0 (3-2)

Σετ: 25-12 (26′), 25-10 (21′), 25-16 (24′).

∆ιαιτητες: Πετρακης Ι. – Χατζακη Μ.

ΓΕ Ιεράπετρας (Βαλαχης Αντ.): Σηφακη Μ., Τερζακη Α., Τσενου Ελ., Θεµελη Ι., Περρακη Αργ., Φουντουλακη Κ. (6αδα), Μαστορακη Μ., Καραλακη Μ., Μπαχλιτζανακη Θ., Κυραµιτζη Αλ., Ανδροβιτσανεα Μ., Σπυριδακη Γ., Φτυλακη Κ. (λ), Ασπραδακη Μ. (λ)

Ανεµος: Παπαδακη Ιουλια, Σαριδακη Νικ., Στρατουδακη Ευ., Καστρινακη Αρ., Πατρικακη Ι., Στρατουδακη Παρ. (6αδα), Βενακη Στ., Αρβανιτακη Θ., Παπαδοµανωλακη Ι., Τζουγκρακη Αικ., Κουρουπακη Αν., Γκεργκεφακη Νεφ. (λ), Ναξακη Μ. (λ)

*Η ΓΕ Ιεράπετρας κατέκτησε τον τίτλο

Πρωτάθληµα Κ14

• Κύδων – ΣΦΠΧ 1-3

Σετ: 21-25 (21′), 15-25 (20′), 25-23 (23′), 9-25 (20′)

∆ιαιτητης: Αναστασοπουλου Ευτυχια

Κύδων: Ντεγιανακη Ελ., Παπαδακη Μ., Παγωνη Αλ., Κουστα Ρ., Κορονατσι Ρ., Σωτηριαδη Β. (6αδα), Κουτσοδοντη Εµ., Μαρµατακη Αν., Λαγωνικακη ∆., Παπακωστα Φ., Ρετσιολαρι Ιρ., ∆ουλγερακη Εµ., Χατα Ι. (λ), Κουκαδακη Μ. (λ).

ΣΦΠΧ (Τζανετεα Κ.): Γκογκολακη Π., Κουτσακη ∆., Ψαρουδακη Αλ., Κοσσυβακη Ν., Μπουρµπακη Α., Αλιφραφκη Εβ. (6αδα), Κλουβιδακη Β., Χαλκιαδακη Ν., Παπασηφακη Αικ., Λιτσακη Αν., Παπαδογιωργακη ∆., Κοντορινακη Β.

• Τάνος – Αρκάδι 2-3

Σετ: 25-19 (23′), 25-23 (29′), 13-25 (29′), 19-25 (21′), 9-15 (20′)

∆ιαιτητης: Καβαλαρη Μαριαλλενα

Τάνος (Κλειδακη Ευ.): Τσικιτζιδου Ι., Τσιτσιριδακη Χ., Λαγουδακη Μ., Μαρινακη Α., Σαπουνακη Σ., Πιπερακη Α. (6αδα), Κατσουλακη Α., Χανι Γ., Κοντοδηµα Μ. (λ), Βολφενµπουρεκ Ε. (λ).

Αρκάδι (Αντωνακης Εµ.): Κυλαφη Α., Αγγουριδη Μ., Γεωργουλακη Α., Τζανη Φ., Πιτερη Σ., Μακρυδακη Ι. (6αδα), Σαµσονιντζε Ν., Βροντακη Α., Νικολακακη ∆., Κλαδου Χ.

• Τάνος – Κύδων 3-0

Σετ: 25 -19 (22′), 25-11 (20′), 25-18 (21′)

∆ιαιτητης: Αναστασοπουλου Ευτυχια

Τάνος (Κλειδακη Ευ.): Τσιτσιριδακη Χρ., Λαγουδακη Μ., Τσικιτζιδου Ιρ., Σαπουνακη Ελ., Κατσουλακη Αρ., Μαρινακη Αρ. (6αδα), Χανι Γ., Κοντοδηµα Μ. (λ.)

Κύδων: Ντεγιανακη Ελ., Παγωνη Αδ., Κουτσοδοντη Εµ., Λαγωνικακη ∆., Παπακωστα Φ., Ρετσιολαρι Ι. (6αδα), Μαρµατακη Αν., Σωτηριαδη Β., ∆ουλγερακη Εµ., Κουκαδακη Μ. (λ).

• Αρκάδι – ΣΦΠΧ 3-0

Σετ: 25-11 (20′), 25-20 (25′), 25-13 (21′).

∆ιαιτητης: Ξυδακης Γεωργιος.

Αρκάδι (Αντωνακης Εµ.) : Κυλαφη Α., Βροντακη Β., Γεωργουλακη Αικ., Τζανη Φ., Πιπερη Σ., Μακρυδακη Ι. (6αδα), Μαραβελακη ∆., Αγγουριδη Μ., Κλαδου Χ., Μπυρακη Αικ.

ΣΦΠΧ (Τζανετεα Κ.): Κλουβιδακη Β., Κοσσυβακη Ν., Παπασηφακη Αικ., Παπαδογιωργακη Α., Κοντορινακη Μ., Ντουσακη Α. (6αδα), Κουτσακη ∆., Μπουρµπακη Α., Χαλκιαδακη Ν., Λιτσακη Α., Αλιφραγκη Εβ.