Βάμος: Διήμερο μνήμης – Αποκαλυπτήρια προτοµής Νικολάου Παπαδάκη από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας

Με τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή) στη γενέτειρά του, τον Βάµο Αποκορώνου, από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα κορυφώνονται την Παρασκευή 29 Μαΐου οι διήµερες εκδηλώσεις µε αφορµή την επέτειο της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης.

Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από τους Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων, ∆ήµο Αποκορώνου, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Κοινωφελές Ίδρυµα «Αγία Σοφία» και Ίδρυµα Εµµανουήλ Μαριακάκη, µε την υποστήριξη του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, και περιλαµβάνουν Επιστηµονικό Συµπόσιο και τον 1ο Φυσιολατρικό Αγώνα ∆ρόµου «Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής)».

Ειδικότερα, στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, στο Μνηµείο της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης στην πλατεία Βάµου, θα πραγµατοποιηθεί επετειακή εκδήλωση µε οµιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Αριστείδη Χατζή.

Στις 18:00 µ.µ. (πέρας προσελεύσεως 17:45 µ.µ.) στον υπαίθριο χώρο έναντι Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Βάµο, ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής στο Τµήµα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Επιστηµονικού Συµποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση. Θα ακολουθήσει τρισάγιο χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα τελέσει τα αποκαλυπτήρια της προτοµής του Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή) και θα αναφερθεί στην προσωπικότητα και το έργο του. Η προτοµή είναι έργο του Χανιώτη γλύπτη Αντώνη Παυλάκη. Εκ µέρους των συνδιοργανωτών τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας θα προσφωνήσει ο ∆ήµαρχος Αποκορώνου Χαράλαµπος Κουκιανάκης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε συναυλία από την Ορχήστρα Vamos, ενώ ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης θα διαβάσει κείµενα του Νικόλαου Παπαδάκη.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου (Ίδρυµα «Αγία Σοφία»), από τις 10:30 π.µ. έως τις 4:30 µ.µ., θα λάβουν χώρα οι εργασίες του Επιστηµονικού Συµποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση. Οµιλητές είναι οι Στέλλα Αλιγιζάκη, φιλόλογος, ιστορικός, Νίκος Ανδριώτης, δρ Ιστορίας ΕΚΠΑ, Ζαχαρίας Αντωνάκης, ιστορικός, φιλόλογος, π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, θεολόγος, ιστορικός ερευνητής, Ειρήνη Καλαϊτζάκη, εκπαιδευτικός, Τόνια Καφετζάκη, δρ Ιστορίας, εκπαιδευτικός, Ισµήνη Κριάρη, πρ. πρύτανις Παντείου Πανεπιστηµίου, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, ∆ηµήτρης Κυπριωτάκης, ερευνητής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, µεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστηµίου Κρήτης, Μάνος Περάκης, δρ Ιστορίας, Μαρία Σωρού, φιλόλογος, ιστορικός και Εµµανουήλ Χαλκιαδάκης, επίκουρος καθηγητής (υπό διορισµό) Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Το Σάββατο 30 Μαΐου θα διεξαχθεί ο 1ος Φυσιολατρικός Αγώνας ∆ρόµου «Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής)», µε διαδροµές 8,5 χλµ. (έναρξη 6:30 µ.µ.) και 2 χλµ. (έναρξη 7:30 µ.µ.). Σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Βάµο.

∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι και τις 29 Μαΐου στον σύνδεσµο https://forms.gle/wJeZoLfQi2tnm3NS6 ή στο σηµείο εκκίνησης την ηµέρα του αγώνα. Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Τους αγώνες διοργανώνουν ο Αθλητικός Όµιλος ΤΑΝΟΣ Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο ∆ήµος Αποκορώνου, το Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυµα «Αγία Σοφία» και το Ίδρυµα Μαριακάκη µε την υποστήριξη των Γραφείων Φυσικής Αγωγής ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων, του Αστυνοµικού Τµήµατος Αποκορώνου, της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης (Ε.Ο.∆.) Χανίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων Βάµου, Γαβαλοχωρίου, Ντουλιανών και Τσιβαρά. Χορηγοί των αγώνων είναι τα σούπερ µάρκετ SYNKA και τα νερά Samaria.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

(ΠΑΠΑ∆ΗΣ) 1949-2025

Ο Νικόλαος Εµµ. Παπαδάκης (Παπαδής) γεννήθηκε στον Βάµο το 1949 και απεβίωσε τον Σεπτέµβριο του 2025. Απόφοιτος του Γυµνασίου Βάµου, σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1972 εξελέγη αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών, η οποία αντιτάχθηκε στο δικτατορικό καθεστώς. Άσκησε δικηγορία στην Αθήνα και το Ηράκλειο, και από το 1980 στα Χανιά.

∆ιετέλεσε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάµου τη δεκαετία του 1980. Από το 1990 ήταν αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αγία Σοφία». Πρωτοστάτησε στη δηµιουργία του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» το 2000 και επί 25 χρόνια ήταν γενικός διευθυντής του, διατελώντας, την τελευταία δεκαετία, και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2022 ανέλαβε άµισθος διευθυντής του νεοσυστάθεντος Ιδρύµατος Εµµανουήλ Αρτεµίου Μαριακάκη µε έδρα τον Βάµο.

Συγγραφέας του µνηµειώδους έργου «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης», που κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυµα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» το 2017 σε συνεργασία µε το βιβλιοπωλείον της Εστίας (δύο εκδόσεις) και το 2020 µε την εφηµερίδα «Η Καθηµερινή». Έχει συγγράψει πληθώρα µελετών και έχει επιµεληθεί συλλογικούς τόµους και πρακτικά συνεδρίων για επιµέρους τοµείς του έργου του Βενιζέλου, την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό. Βιβλία του έχουν µεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική και τη σερβική γλώσσα.