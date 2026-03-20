“Βάλσαµο” οι βροχές για καλλιέργειες στα Χανιά

Νερό “βάλσαµο” για ελαιώνες και αβοκάντο ήταν αυτό που έπεσε τις τελευταίες ηµέρες στον Νοµό Χανίων, βροχοπτώσεις που αναµένεται να συνεχιστούν τις επόµενες ηµέρες.

Τα στοιχεία από τους σταθµούς µέτρησης του “Ινστιτούτου Ελιάς – ΕΛΓΟ ∆ήµητρα”, της Περιφέρειας και του Αστεροσκοπίου που συνέλεξε ο ερευνητής του “Ινστιτούτου” κ. Νεκτάριος Κουργιαλάς δείχνουν µια πολύ καλή στάθµη νερού σε περιοχές µε µεγάλες καλλιέργειες.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα, το τελευταίο διήµερο σε Αγιά- Βαρύπετρο ήταν 44 τα χιλ. νερού, στις Βουκολιές 46, στον Αλικιανό 40, στο Σέµπρωνα 52, στον κάµπο της Κισσάµου 19, στον Αποκόρωνα 46 χιλ. στον Πλατανιά 33, στο Αγροκήπιο 38. Όπως µας ανέφερε ο κ. Κουργιαλάς όλα τα µετεωρολογικά δεδοµένα που έχουν αυτή τη στιγµή οι επιστήµονες δείχνουν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν και την εβδοµάδα που έρχεται.

ΘΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ

Ειδικά σε ότι αφορά τα ελαιόδεντρα που ακόµα δεν έχουν µπει στην περίοδο της ανθοφορίας το νερό που έπεσε ήταν “θείο δώρο”. Ρωτήσαµε σχετικά τον κ. Γιώργο Κουµπούρη ερευνητής του “Ινστιτούτου Ελιάς” και ειδικό σε θέµατα ελαιοκοµίας. «Αυτήν την εποχή δεν έχει προχωρήσει η άνθιση, έτσι ότι βροχή και να κάνει δεν µας προβληµατίζει γιατί είναι κλειστά τα άνθη. ∆εν θα ήταν θετικό αν είχαµε βροχές την εποχή της ανθοφορίας γιατί ξεπλένεται η γύρη και προκαλούνται µυκητολογικά προβλήµατα» σηµείωσε ο ερευνητής.

Το µοναδικό ζήτηµα που θα µπορούσε να απασχολήσει τους παραγωγούς θα ήταν µια απότοµη πτώση της θερµοκρασίας στα πεδινά κάτι που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγµή. «Θα υπήρχε θέµα αν η θερµοκρασία έπεφτε στους 2-3 βαθµούς, κάτι που όµως δεν έγινε καλά-καλά ούτε το χειµώνα. Το να πέσει η θερµοκρασία στους 8,9,10 βαθµούς δεν προκαλεί προβλήµατα στα ελαιόδεντρα» τόνισε.

Οι βροχές µπορεί να προκαλέσουν µόνο µια καθυστέρηση στο κλάδιµο και στο κάψιµο των κλαδιών που κάνουν αυτήν την εποχή οι παραγωγοί, όπως επίσης και στη λίπανση δίχως όµως να προβληµατίζουν ιδιαίτερα τους αγρότες.

ΟΧΙ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΒΡΕΓΜΕΝΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Αναφορικά µε τις καλλιέργειες αβοκάντο, που τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί σε διάφορες περιοχές των Χανίων η ερευνήτρια του “Ινστιτούτου Ελιάς- ΕΛΓΟ ∆ήµητρα”, µε ειδικότητα στα υποτροπικά κ. Τερέζα- Θηρεσία Τζατζάνη τόνισε πως «για τα φυτά που βρίσκονται λίγο πριν την ανθοφορία δεν µας ανησυχεί κάτι ιδιαίτερα, γιατί οι θερµοκρασίες δεν είναι προβληµατικές. Είναι λίγο πιο χαµηλές από το προηγούµενο διάστηµα, δίχως όµως µεγάλες αυξοµειώσεις».

Σε ότι έχει να κάνει µε την συγκοµιδή, που αυτές τις ηµέρες είναι στα “φόρτε” της καθώς οι παραγωγοί µαζεύουν τους καρπούς της ποικιλία Hass η κ. Τζατζάνη επισηµαίνει πως «δεν θα πρέπει να συγκοµίζουν τους καρπούς οι παραγωγοί ενώ βρέχει γιατί η υγρασία παραµένει πάνω στους καρπούς και όπως µεταφέρονται στα συσκευαστήρια και στο εµπόριο υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθούν µυκητολογικά προβλήµατα. Για αυτό προτείνουµε να µην γίνεται καµία συγκοµιδή ενώ έχουµε βροχή, να αφήνεται ο καρπός να στεγνώσει και µετά να µαζεύεται. Για το δέντρο η βροχή κάνει πολύ καλό και φέτος οι βροχές βοήθησαν πάρα πολύ το φυτικό κεφάλαιο και ελπίζουµε να συνεχιστούν και το επόµενο διάστηµα».