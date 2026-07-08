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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Βαλκανικοί αγώνες πόλο παίδων: Κόρακας και Σπανδάγος στην αποστολή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Στον Ολυμπιακό ο Μ. Σολανάκης, σήμερα κληρώνει σε άντρες και γυναίκες

Διπλή εκπροσώπηση θα έχει ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων στην Εθνική ομάδα πόλο Παίδων εν όψει της συμμετοχής της στους Βαλκανικούς Αγώνες “Μέγας Αλέξανδρος”.

Οι Παναγιώτης Κόρακας και Κωνσταντίνος Σπανδάγος συμπεριλήφθηκαν στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Λαμπάτου για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης.
Οι δύο αθλητές θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Ποσειδώνιο, όπου θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Α’ όμιλο μαζί με Μαυροβούνιο, Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ στον Β’ όμιλο συμμετέχουν Σερβία, Ουγγαρία, Τουρκία και Βόρεια Μακεδονία.

ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ο ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ


Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Χανιώτη διεθνή αθλητή πόλο Μανώλη Σολανάκη, ο οποίος την τελευταία εξαετία αγωνιζόταν ως φουνταριστός στον Απόλλωνα Σμύρνης.
Διετέλεσε χρέη αρχηγού της ομάδας που κατέκτησε το LEN Challenger Cup της σεζόν 2022-23, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Στεάουα Βουκουρεστίου και στον ΝΟ Βουλιαγμένης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανώλη Σολανάκη. Ο διεθνής φουνταριστός (27/4/1994, 1,85μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου.
Την τελευταία εξαετία, ο Μανώλης Σολανάκης αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ηταν ο αρχηγός της ομάδας, με την οποία κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, το LEN Challenger Cup της σεζόν 2022-23. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα Ρουμανίας, με την Στεάουα Βουκουρεστίου (2019-20), καθώς και ένα Κύπελλο Ελλάδας, με τον ΝΟ Βουλιαγμένης (2016-17). Τη σεζόν 2015-16, είχε αναδειχθεί κορυφαίος φουνταριστός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Μανώλης Σολανάκης είναι διεθνής με όλες τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας.”

ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Α1


Σήμερα Τετάρτη στις 19:00 στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για την Waterpolo League Ανδρών και Γυναικών.Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, θα διεξαχθούν οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων Waterpolo League Ανδρών και Waterpolo League Γυναικών της νέας αγωνιστικής περιόδου, 2026-2027.
Η εκδήλωση με τις κληρώσεις των δύο κορυφαίων πρωταθλημάτων της ελληνικής υδατοσφαίρισης είναι προγραμματισμένες για τις 7 μ.μ. , στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, στο Μαρούσι.
Και στις δύο κληρώσεις θα βρίσκονται και φέτος οι ομάδες του ΝΟ Χανίων. Στους άντρες μετά τον άθλο της παραμονής ανάμεσα στις 14 και όχι 16 με μοναδικό νεοφώτιστο τον Ηλυσιακό. Ενώ στις γυναίκες στις 12 εκτός του χανιώτικου ομίλου νεοφώτιστες θα είναι οι ΝΟ Λάρισας και ΠΕΚΕΒ που αντικατέστησαν τις ΝΟ Πατρών και ΝΟ Ρεθύμνου.

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