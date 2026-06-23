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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: Στην κορυφή ξανά ο Τσίτσος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Το ασημένιο η Δόση στο ύψος Μετά τον Χρ. Φραντζεσκάκη δύο ακόμα αθλητές του Γ.Σ. “Ελ. Βενιζέλος” βρέθηκαν στο βάθρο του Βαλκανικού πρωταθλήματος στίβου που ολοκληρώθηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Μάλιστα ο Δημήτρης Τσίτσος κατέκτησε ξανά το χρυσό στον ακοντισμό ενώ η Παναγιώτα Δόση το ασημένιο στο ύψος όπως και πριν τρία χρόνια. Ενώ η Δήμητρα Γναφάκη παρότι βασικό στέλεχος στην ομάδα σκυταλοδρομίας 4×400 μ. γυναικών που ήταν 2η δεν αγωνίσθηκε την Κυριακή καθώς όπως σημείωσε ο προπονητής της Μιχάλης Μανουσάκης έχει αγώνα την Πέμπτη στο Ισραήλ και αισθανόταν αρκετά κουρασμένη.

Επίσης η Αργυρώ Παπαδεράκη του Κύδωνα ήταν αναπληρωματική στην ομάδα 4×100 μ. γυναικών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Πιο αναλυτικά: Έντεκα μέρες μετά την παρθενική του εμφάνιση στον ανοιχτό στίβο στο μίτινγκ του Κλάντνο, όπου είχε ρίξει 74.22 ανεβαίνοντας από βολή σε βολή, ο Δημήτρης Τσίτσος συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς προόδου και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Ξεκίνησε με 73.77 και ρίχνοντας όλο και πιο μακριά σε κάθε προσπάθειά του πλην της πέμπτης, έκλεισε τον αγώνα του 78.68 δείχνοντας έτοιμος πια να σπάσει το φράγμα των 80 μέτρων στον ακοντισμό. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον τίτλο του από το 2025 όταν είχε κερδίσει με 78.30.

Τον καλύτερο φετινό της αγώνα στον ανοιχτό στίβο έκανε και η Παναγιώτα Δόση. Έφτασε με καθαρή κάρτα μέχρι το 1.86, το οποίο πέρασε επίσης με την πρώτη και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, όπως και το 2023. Καλύτερή της ήταν μόνο η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς με 1.88 και αποτυχημένες στη συνέχεια στο 1.92. Για πρώτη φορά φέτος ο Δημήτρης Παυλίδης έριξε κάτω από τα 60 μέτρα (59.92) και περιορίστηκε στην τρίτη θέση στη δισκοβολία, αν και είχε μια βολή, την τρίτη, πάνω από τα 62 μέτρα, αλλά ήταν άκυρη. Νικητής ήταν ο Ρουμάνος Αλίν Φιρφιρίκα, όπως και πέρυσι, με 63.49, ενώ ο Αρτέμης Αδαμάκης του ΓΣ “Ελ. Βενιζέλος” ήταν 10ος με 54.21. Τη δεύτερη μέρα των αγώνων η Ελλάδα κατέκτησε πέντε χρυσά, οχτώ αργυρά και έξι χάλκινα μετάλλια. Στο σύνολο των δύο ημερών η χώρα συγκέντρωσε 11 χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα τα οποία συνολικά ήταν 39. Πρώτη στα χρυσά μετάλλια ήταν η Τουρκία, με 13.

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