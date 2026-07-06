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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Βαλκανικό πρωτάθλημα beach volley: Οι Αγγ. Χαρισσάκη και Κ. Φραγκιουδάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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» Ηττήθηκαν στον ελληνικό “εμφύλιο” 2-1 από τις Πασχαλάκη και Κουκουδίτσκα

Δεύτερη θέση και ασημένιο μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ20 γυναικών για την Αγγελική Χαρισσάκη και την Κατερίνα Φραγκιουδάκη τις δύο αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Beach Volley Χανίων

Θυμίζουμε ότι μόλις μία εβδομάδα πριν οι δύο Χανιώτισσες κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και στην ηλικιακή κατηγορία Κ18 και τώρα παρότι ανέβηκε το επίπεδο δυσκολίας βρέθηκαν ξανά στο βάθρο χάνοντας μετά από συγκλονιστικό αγώνα διάρκειας άνω της μίας ώρας το χρυσό.
Η ενημέρωση από την Ομοσπονδία: «Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Μυρτώ Πασχαλάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό πρωτάθλημα, που ολοκληρώθηκε στις εγκαταστάσεις του Karavi Club στον Σχοινιά, έχοντας αυτήν τη φορά στο πλευρό της την Κυριακή Κουκουδίτσκα.
Στις 12 Ιουλίου 2025 η Πασχαλάκη είχε ανέβει και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βαθμού ως δίδυμο με την Ελένη Αλεξόγλου, η οποία όμως βρίσκεται στα… πιτς λόγω τραυματισμού, ενώ η Κουκουδίτσκα είχε πάρει την 4η θέση πριν έναν χρόνο (ως δίδυμο με την Κατερίνα Λιόφτη).
Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, είχαμε ελληνικό εμφύλιο καθώς αντίπαλες τους βρέθηκαν οι Αγγελική Χαρισσάκη, Κατερίνα Φραγκιουδάκη, οι οποίες την περασμένη εβδομάδα είχαν κατακτήσει τον Βαλκανικό πρωτάθλημα Κ18.
Ο αγώνας για το χρυσό μετάλλιο ήταν ένα απίστευτο θρίλερ που κράτησε μία ώρα και πέντε λεπτά (21-19, 24-26, 15-11 τα σετ).
Χαρισσάκη, Φραγκιουδάκη ξεκίνησαν καλύτερα στο πρώτο σετ και προηγήθηκαν 11-15, αλλά στο 14-16 δέχθηκαν σερί 5-0 από τις Πασχαλάκη, Κουκουδίτσκα για το 19-16. Αν και κατάφεραν να μειώσουν σε 20-19 ένα χαμένο σερβίς έκλεισε το 1ο σετ.
Στο δεύτερο πάλι οι Πασχαλάκη, Κυκουδίτσκα βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ (4-9, 7-11), αλλά το 13-15 έγινε 20-16, ωστόσο το θρίλερ είχε συνέχεια. Οι Χαρισσάκη, Φραγκιουδάκη έσβησαν συνολικά έξι ματς μπολ (προηγήθηκαν 20-21, αλλά βρέθηκαν πάλι πίσω με 23-22 και 24-23) για να διαμορφώσουν το 24-26 με άσο!
Ο τίτλος κρίθηκε στο τάι μπρέικ όπου το 5-6 έγινε 9-6 και αυτή τη φορά δεν υπήρχε άλλη ανατροπή με τις Πασχαλάκη, Κουκουδίτσκα να κλείνουν το σετ στο 15-11.
Την 4η θέση κατέκτησαν οι Γρηγορία και Μαρία Μαργαριτοπούλου (χάλκινες στο Κ18 της περασμένης εβδομάδας) οι οποίες ηττήθηκαν με 2-1 (21-15, 17-21, 15-5) από τις Μολδαβές Στάβερ, Οσαντέτ.»

ΣΤΗΝ 4Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ – ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Οι περσινοί πρωταθλητές Ελλάδας Κ19, Αναγνωστάκης, Μάντζιος είχαν το καλύτερο πλασάρισμα για τις ελληνικές ομάδες στο Βαλκανικό πρωτάθλημα μπιτς Βόλεϊ Κ20 ανδρών που ολοκληρώθηκε στο Karavi Club στον Σχοινιά.
Οι Αναγνωστάκης, Μάντζιος έφτασαν ως τα ημιτελικά όπου ηττήθηκαν μετά από φοβερή μάχη από τους Άντοβ, Ζγκούροβ από τη Βουλγαρία στο τάι μπρέικ (17-21, 21-18, 19-17).
Οι Βούλγαροι, οι οποίοι πανηγύρισαν back to back τίτλο σε Βαλκανικό Κ20 στο Karavi Club, είχαν επικρατήσει της ελληνικής ομάδας και στην εκκίνηση του τουρνουά (την Παρασκευή 3/7) με 2-0 (21-018, 22-20).
Στον τελικό οι Άντοβ, Ζγκούροβ νίκησαν με 2-1 (17-21, 21-19, 25-13) των Τούρκων Φρέντι, Εσέρ, ενώ στον μικρό τελικό οι Βούλγαροι Ντόμπρεβ, Γκιούροβ νίκησαν με 2-0 (21-12, 21-17) τους Αναγνωστάκη, Μάντζιο.

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