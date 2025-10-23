Βαλένθια: Σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες οι αρχές βρήκαν θαμμένο στη λάσπη μία σορό

Το πτώμα ενός 56χρονου άνδρα βρέθηκε θαμμένο μέσα στη λάσπη έναν χρόνο αφού παρασύρθηκε από τις φονικές πλημμύρες που είχαν πλήξει τη νοτιοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σχεδόν 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν χείμαρροι σάρωσαν σπίτια, υπόγειους χώρους στάθμευσης και οχήματα στα περίχωρα της Βαλένθια, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ισπανίας, την 29η Οκτωβρίου πέρυσι.

Ο άνδρας ήταν μεταξύ των τριών ανθρώπων που εξακολουθούσαν να αγνοούνται και είχε ήδη δηλωθεί επίσημα νεκρός, σύμφωνα με ένα δικαστήριο στην Καταρόχα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες.

Το πτώμα του 56χρονου ανακαλύφθηκε χθες κατά τη διάρκεια χωματουργικών εργασιών στην πόλη Μανίσες, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Πεντράλμπα, απ’ όπου χάθηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Βάσει του ισπανικού νόμου, δικαστές καλούνται κατά την εύρεση πτωμάτων.

Το ίδιο δικαστήριο, υπό τη δικαστίνα Νουρία Ρουίθ, έχει αναλάβει την ανακριτική διαδικασία σχετικά με την καθυστερημένη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις πλημμύρες, μεταξύ των χειρότερων φυσικών καταστροφών στη σύγχρονη ιστορία.

Ένα μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα που έστειλε η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια προειδοποιώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, έφθασε όταν τα κτίρια είχαν ήδη πλημμυρίσει και πολλοί άνθρωποι πνίγονταν.